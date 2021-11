Erreur de mémoire d’application affectant de nombreuses applications ; Intel et M1

Nous avons signalé hier une erreur de mémoire d’application Mac que j’ai vue pour la première fois avec l’application Mail sur mon nouveau MacBook Pro M1 Max 16 pouces. Une recherche sur Twitter a révélé que d’autres applications présentaient également le même comportement, qui semblaient être principalement les propres applications d’Apple.

Cependant, il ressort clairement du nombre croissant de rapports qu’un très large éventail d’applications est affecté, et que cela se produit à la fois sur les Mac Intel et Apple Silicon…

Extrait du rapport d’hier :

Un certain nombre d’utilisateurs de Mac voient un message d’erreur : « Votre système est à court de mémoire d’application. » L’erreur est causée par une application utilisant des gigaoctets de mémoire – signalant plus d’utilisation que le Mac, jusqu’à ce qu’elle finisse par se bloquer. Les coupables incluent Mail et Final Cut Pro.

Alors que les premiers rapports que j’ai repérés nommaient des applications Apple propriétaires comme Mail, Final Cut Pro, Music et même Finder, il est devenu clair depuis lors qu’un grand nombre d’autres applications souffrent du même problème.

Bien que certains l’aient vu lors des bêtas de Monterey – et certains rapports sur des instances plus anciennes de macOS également – la majorité des rapports suivent les utilisateurs qui se mettent à jour vers macOS Monterey 12.0.1.

« Je viens de commencer à voir cela après la mise à niveau de Monterey (12.0.1). MacBook Pro (13 pouces, 2018, quatre ports Thunderbolt 3). Intel Core i7 quadricœur 2,7 GHz. 16 GB. »

« À l’époque où macOS 12 était en version bêta, songPop 2 faisait la même chose. »

« Même problème ici avec Mac Mini i5. Toujours exceller le causeur, je ne peux même pas ajouter une seule ligne.

« Je l’ai eu hier (16 pouces MBP M1 Max, 64 Go de RAM, 4 To de SSD). J’ai quitté la plupart des applications normalement, sans redémarrage forcé du système, et je n’ai pas vu le problème aujourd’hui. … Inutile de dire, un message déconcertant sur une machine de 64 Go ! Voici une solution, espérons-le, rapide.

« C’est arrivé environ 6 fois dans DaVinci Resolve depuis l’obtention de Monterey/M1 Max. »

« J’ai compris et Mail utilisait 50 Go. MacBook Pro M1 avec barre tactile.

« Pareil ici. M1 MacBook Air 16 Go de RAM. macOS 12.0.1. Mail, ainsi que Pages et Keynote consommant 80 Go et 90 Go de mémoire lorsque l’alerte a commencé à s’afficher. Inutile de dire que la même machine, exécutant le même logiciel sous les mêmes charges de travail, n’a jamais produit cette alerte sous macOS 11. Et j’ai plus de 600 Go d’espace disque libre (sur un lecteur de 1 To), donc pas de problème avec un espace de swap faible.

« Cela m’arrive avec Safari 15 sur un MacBook Pro Intel. »

« J’ai ce problème avec Apple Music sur mon iMac M1 8 Go depuis Big Sur :(«

« Tous les jours. Pages utilisant plus de 30 Go de mémoire d’application. Modèle de base MBA M1.