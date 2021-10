Erreur de précommande du Pixel 6 désormais corrigée par Google dans ce document d’assistance

Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro sont tous deux disponibles en précommande auprès de Google, bien que certaines variantes soient également épuisées. Ce n’est pas vraiment une surprise car le Pixel 6 à 599 $ est le téléphone Android à battre en ce moment. Google semble avoir enfin trouvé comment créer une excellente alternative à l’iPhone. Et il y a un intérêt massif pour les nouveaux combinés. Espérons que Google a également amélioré ses efforts de fabrication et disposera de suffisamment d’unités Pixel 6 pour tout le monde. Mais si vous avez obtenu votre précommande Pixel 6 ou Pixel 6 Pro, vous devez savoir que Google a corrigé l’erreur de transaction de précommande Pixel 6 que vous avez peut-être commise lors du paiement.

C’est-à-dire que oui, vous obtiendrez vos Pixel Buds A-Series gratuits avec votre Pixel 6.

Des fuites de dernière minute sur le Pixel 6 ont indiqué que certains détaillants incluraient gratuitement les écouteurs Pixel Buds A à 99 $ avec le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro lors des précommandes. Il s’avère que Google a proposé la même offre, ce qui est une excellente promotion dont il faut profiter. Vous économisez 100 $ sur votre achat de Pixel 6, que vous pouvez utiliser pour augmenter l’espace de stockage.

Mais tous les acheteurs qui ont précommandé l’un des deux nouveaux Pixel n’ont pas été assez prudents pour ajouter les Pixel Buds A au panier. Et c’est l’erreur d’accord de précommande Pixel 6 que Google corrige.

Offre de précommande Pixel 6 : écouteurs Pixel Buds A-Series gratuits

Google dispose d’un document d’assistance qui détaille l’état des précommandes de Pixel 6 et Pixel 6 Pro. C’est là qu’il a inclus le paragraphe suivant pour les acheteurs qui ont oublié d’ajouter les écouteurs à leurs commandes :

États-Unis/CA uniquement : si vous êtes éligible à la promotion Pixel Buds A-Series mais que vous avez oublié d’ajouter les Pixel Buds A-Series à votre commande de téléphone, ne vous inquiétez pas. Nous vous enverrons un e-mail d’ici le 3 novembre avec les prochaines étapes à suivre pour profiter de l’offre.

Séparément, une invite dans le panier apparaît maintenant. Il demande aux acheteurs d’ajouter les écouteurs Pixel Buds A-Series au panier pour profiter de l’offre. De cette façon, il sera presque impossible de commettre la même erreur de précommande de Pixel 6 que d’autres ont commise.

On ne sait pas combien de temps durera l’accord. Les précommandes se termineront le 28 octobre, lorsque les téléphones Pixel 6 arriveront dans les magasins. Vous pouvez toujours précommander un Pixel 6 et un Pixel 6 Pro débloqués dès maintenant pour profiter de l’offre. Mais rien ne garantit que vous les obtiendrez le jour du lancement. D’un autre côté, il est probable que Google proposera des offres Pixel 6 supplémentaires à temps pour les vacances. Les offres du Black Friday incluent généralement des remises sur les derniers téléphones Pixel ou de nouveaux forfaits.

Le même document de support mentionne la forte demande pour les deux téléphones, conseillant des « dates de livraison plus longues que prévu » pour certaines précommandes.

Google indique également aux acheteurs intéressés par les précommandes de Pixel 6 qu’il existe une liste d’attente où ils peuvent s’inscrire pour recevoir des notifications. Ils peuvent utiliser la liste d’attente si l’appareil de leur choix est en rupture de stock.

En attendant l’expédition de votre précommande de Pixel 6 ou Pixel 6, découvrez notre expérience pratique avec les nouveaux téléphones de Google.