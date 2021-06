Le directeur de l’équipe Alfa Romeo, Fred Vasseur, pense que ce serait une “erreur” de sa part de promouvoir le jeune prodige Theo Pourchaire en Formule 1 trop tôt.

Pourchaire, 17 ans, a remporté la course principale de Monaco en Formule 2 plus tôt dans la saison et a impressionné les spectateurs jusqu’à présent, après son ascension après avoir terminé deuxième du championnat de Formule 3 la saison dernière.

Vasseur gère le développement de Pourchaire à travers le programme de jeunes pilotes Sauber et estime qu’il est essentiel pour le jeune Français de patienter et d’acquérir une expérience précieuse avant de conduire une Formule 1 en colère.

“Nous avons un contrat avec Theo, mais encore une fois, je ne veux pas être pressé avec Theo, nous devons garder à l’esprit qu’il a 17 ans”, a déclaré Vasseur, via Motorsport.com.

“Si vous comparez avec tous les autres talents entrant en F1, ils sont beaucoup plus âgés et je ne veux pas faire de comparaison avec Lewis (Hamilton), Nico (Rosberg) ou Charles (Leclerc), ils étaient beaucoup plus âgés et avaient plus expérience, et je pense que ce serait une erreur de le pousser trop tôt.

« Il devra d’abord faire le travail en F2 puis nous aurons le temps d’en discuter plus tard. J’ai été impressionné par Théo [this year] mais j’ai aussi été impressionné par Theo l’année dernière.

Il a poursuivi: “Pour l’année prochaine, c’est un peu trop tôt car il n’a fait que trois courses en F2 et si vous vous souvenez du passé, les gars ont pu être champions ou avoir de bons résultats la première année et la dernière partie de la saison.

« Il est plus que jeune, il a 17 ans et poursuit toujours son permis de conduire et nous devons lui laisser le temps de faire le travail. Nous ne sommes pas pressés mais je pense que c’est un très bon [driver]. “

La Formule 1 ne permet plus aux nouveaux pilotes d’entrer dans le sport qui ont moins de 18 ans, mais Pourchaire semble montrer le potentiel pour s’intensifier dans un avenir pas si lointain.

Pourchaire est devenu le plus jeune vainqueur de course en Formule 2 avec sa victoire dans la course principale autour de Monte-Carlo, mais il a lui-même admis qu’il avait toujours l’impression d’être “très loin” d’une course en Formule 1.

Il s’est récemment remis d’une blessure après un accident en Azerbaïdjan qui l’a laissé avec un bras fracturé, mais l’équipe espère qu’il pourra faire un retour à temps pour le week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne.

« Il avait un problème au bras mais une petite cassure. Il a l’air bien et le médecin était très optimiste de le laisser aller à Silverstone », a déclaré Vasseur.

