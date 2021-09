Erreur ‘Dexter’ repérée 13 ans plus tard

Même une émission intelligente comme Dexter n’était pas à l’abri de l’incohérence occasionnelle de l’intrigue, et les fans ont maintenant repéré une erreur dans l’émission, 13 ans après sa diffusion. Tout d’abord, une petite histoire : dans la saison 3 de Dexter, les téléspectateurs ont été brièvement présentés à un personnage nommé Teegan Campbell, une adolescente prostituée qui a été assassinée par un tueur en série connu sous le nom de Skinner. À un moment donné, une copie du permis de conduire de Teegan est affichée, et c’est là que le fan a finalement remarqué que quelque chose n’allait pas.

Sur Reddit, un utilisateur a posté une capture d’écran de la scène avec la pièce d’identité de Teegan qui a souligné que la date d’émission était “23/09/1990”. Cependant, la date de naissance de Teegan est indiquée comme “04-16-1987”. Cela signifie que Teegan n’avait que trois ans au moment où elle a obtenu son permis de conduire. Le petit détail négligé a eu beaucoup de fans, avec un commentaire, “Ce que je ne comprends pas, c’est comment ils peuvent ignorer des choses comme ça? Il en va de même pour les éléments qui sont présents dans une scène et déplacés/partis dans le Suivant.” Quelqu’un d’autre a ajouté: “Vous seriez surpris de voir à quel point le département artistique crée des documents sans que tous les détails soient corrects, car ils pensent que les choses ne seront pas vues à la caméra, mais le réalisateur décide ensuite d’en faire un héros sans le dire à personne. ”

C’est encore le 7 novembre ? #Dexter

Regardez la bande-annonce complète ici : https://t.co/r5cJy73SBs pic.twitter.com/TmUH1ZWyfh – Dexter sur Showtime (@SHO_Dexter) 10 septembre 2021

Les fans de Dexter auront plus à rechercher dans la nouvelle série de revival, Dexter: New Blood, qui arrivera à Showtime plus tard cette année. Le renouveau de Dexter reprendra environ une décennie après la finale de la série originale, diffusée en 2013. Dexter Morgan (Michael C. Hall) vit maintenant dans la petite ville fictive d’Iron Lake – située dans le nord de l’État de New York – et a pris une nouvelle identité. En plus de Hall, la nouvelle saison mettra également en vedette Jennifer Carpenter, qui a joué la sœur de Dexter, Debra, dans la série originale de la série.

En plus de Hall et Carpenter, il a été annoncé que John Lithgow reprendrait son rôle d’Arthur Miller, le tueur de la Trinité, dans la nouvelle série. Le fils de Dexter, Harrison, sera également de retour, cette fois interprété à l’adolescence par l’acteur Jack Alcott (The Good Lord Bird). Les nouveaux membres de la distribution cette fois-ci incluent Clancy Brown (Milliards) en tant que principal rival de Dexter, Kurt Caldwell, le maire non officiel d’Iron Lake. Jamie Chung (Lovecraft Country), Julia Jones (Goliath) et Alano Miller (Jane the Virgin) seront également à l’affiche.

Hall a déjà parlé de la prochaine nouvelle saison de Dexter et semblait impliquer que d’autres épisodes pourraient être approuvés à l’avenir. S’adressant à NME, Hall a parlé du renouveau et on lui a demandé si cela marquerait la fin de la franchise. “Je suis réticent à dire ‘certainement’, tu sais ? Voyons voir”, a-t-il répondu. “Ce qui est clair maintenant, c’est qu’il y a 10 nouveaux épisodes.” Dexter: New Blood devrait être diffusé le 7 novembre sur Showtime.