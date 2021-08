Erreur ‘Lucifer’ peut-être repérée dans la saison 5

Un téléspectateur de Lucifer a apparemment remarqué une petite erreur de dialogue, et les médias sont en train de relever la possible erreur. Alors que l’émission Netflix approche de la sortie de la saison 6, cette erreur a en fait été repérée dans la première moitié de la saison 5 En fait, c’est dans la saison 5, épisode 1, “Really Sad Devil Guy”. Un utilisateur nommé Michal a publié l’erreur sur MovieMistakes.com et elle a été récupérée par The Daily Express. (Le point de vente basé au Royaume-Uni semble diffuser ce genre d’histoires régulièrement.)

La scène en question survient alors que Chloe Decker (Lauren German) et Mazikeen (Lesley-Ann Brandt) enquêtent ensemble sur une affaire tandis que Lucifer Morningstar (Tom Ellis) est de retour en enfer. Après qu’une personne d’intérêt ait été heurtée par une voiture et tuée, le duo s’entretient avec Ella Lopez (Aimee Garcia) pour déterminer leurs prochains mouvements. Maze livre un peu de dialogue, Brandt semble mal parler. Bien qu’il s’agisse peut-être d’un dialogue maladroit ou d’un éditeur utilisant la mauvaise prise, l’utilisateur de MovieMistakes suppose qu’il a simplement été mal écrit.

Comme l’écrit Michal, “Chloe, Maze et Ellen discutent d’un meurtre et de la mort de Vernon Gill qui a été tué lorsqu’il a été heurté par une voiture alors qu’il fuyait les poursuites de Chloe et Maze. Ils discutaient de Dirty Doug qui est venu hier soir et Maze dit “il est venu hier soir et Gill a dit qu’il l’avait menacé pour s’être attribué le mérite du meurtre de Lee”. Comment Gill pouvait-il dire quoi que ce soit alors qu’il était déjà mort d’avoir été heurté par une voiture. Devrait être “il a dit que Gill l’a menacé” pas Gill a dit depuis que Gill est mort, en enfer. “

S’il s’agit d’une véritable bévue, ce sera loin d’être la première fois qu’une émission de haut niveau sort une scène de merde. La saison 8 de Game of Thrones incluait tristement la tasse de café d’un acteur dans une scène importante, et The Mandalorian a accidentellement inclus un membre d’équipage portant un jean dans un épisode de la saison 2. Même Saturday Night Live, actuellement dans sa 46e saison, se trompe encore de temps en temps. Donc, même si ce n’est pas la plus grosse affaire, c’est toujours une anecdote amusante à la télévision pour les purs et durs de Lucifer.