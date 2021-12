Erreur majeure du gros orteil lors de l’achat de BAYC NFT pour 3 000 $ au lieu de 300 000 $

Une erreur de transaction majeure du « gros orteil » dans le monde en pleine croissance de la blockchain a eu lieu ce week-end avec un NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) répertorié par erreur pour 0,75 ETH (d’une valeur d’environ 3 000 $) au lieu de 75 ETH (d’une valeur de plus de 300 000 $ ).

CNET a interviewé le propriétaire de NFT, Max, qui a expliqué que l’acheteur était assez intelligent pour payer des frais élevés avec l’aide d’un bot pour accélérer la transaction.

« Comment est-ce arrivé? Un manque de concentration, je suppose », a déclaré Max. « Je répertorie beaucoup d’articles chaque jour et je ne faisais tout simplement pas attention. J’ai instantanément vu l’erreur lorsque mon doigt a cliqué sur la souris, mais un bot a envoyé une transaction avec plus de 8 eth [$ 34,000] des tarifs de l’essence, donc il a instantanément monté en flèche avant que je puisse cliquer sur annuler, et donc 250 000 $ ont disparu. «

De telles erreurs ne sont pas rares dans le monde de la blockchain, car Blockchain.news rapporte qu’un utilisateur paie 9 500 $ de frais pour une transaction de 120. En mars de cette année, BlockFi, une plateforme d’investissement gagnante, récompense Bitcoin, vous avez payé par erreur des millions de dollars en BTC au lieu d’envoyer 700 dollars Gemini à un ensemble d’utilisateurs.

Certaines erreurs du gros orteil finissent souvent par s’avérer inoffensives, la partie lésée pouvant faire appel à la bienveillance du bénéficiaire. Alors que Max n’a pas eu de chance que BAYC soit rapidement cotée sur OpenSea pour 59,99 ETH (d’une valeur de 238 000 $), un échange a obtenu un remboursement de 24 millions de dollars payés par erreur comme frais d’essence pour une transaction de 100 000 $ en septembre, selon un rapport de Bloomberg.

L’irréversibilité des transactions coûteuses dans l’écosystème de la finance décentralisée (DeFi) et des jetons non fongibles (NFT) complète d’autres problèmes, tels que la susceptibilité aux attaques auxquelles ces protocoles émergents sont souvent soumis. Tous ces problèmes sont critiqués par les opposants et servent d’appel à l’action pour que les développeurs travaillent à la refonte de certaines des conceptions architecturales du protocole pour aider à atténuer les impacts futurs.

