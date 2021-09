Erreur tragique : un bébé jumeau à naître en bonne santé est interrompu par erreur dans un hôpital de Birmingham | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Une future maman avait pris la décision déchirante d’avorter l’un de ses jumeaux, qui souffrait d’une croissance restrictive. La maladie augmentait les chances de mortinatalité et mettait le bébé en bonne santé en danger.

Mais les chirurgiens du Birmingham Women’s and Children’s NHS Foundation Trust ont ciblé le jumeau en bonne santé et les deux sont décédés.

Le cas fait partie des 700 incidents dans les hôpitaux du NHS en Angleterre où des erreurs de base ont causé des décès.

D’autres, découverts dans une enquête sur la Freedom of Information Act, comprenaient des patients tombant de chariots, sortis trop tôt ou ne recevant pas les tests ou les médicaments corrects.

Un bébé à naître est décédé après un retard dans la réalisation d’une analyse cardiaque vitale au Princess Alexandra Hospital Trust à Harlow, Essex.

Le North Bristol NHS Trust a eu un cas où un patient est décédé après qu’une confusion chirurgicale a signifié que la mauvaise section de l’intestin a été utilisée pour créer une colostomie.

Un patient de la même fiducie est décédé à la suite d’une surdose de bêta-bloquants.

Le Northern Lincolnshire and Goole NHS Trust a enregistré qu’un patient considéré à risque de thrombose veineuse profonde est décédé après ne pas avoir reçu de bas anti-embolie.

Et au West Suffolk NHS Trust, un patient a été renvoyé chez lui par le service des urgences après avoir appris qu’il souffrait de la grippe, pour mourir plus tard d’une septicémie.

Un patient qui a été accidentellement retiré d’une alimentation en oxygène est décédé au Worcestershire Acute Hospitals NHS Trust. Et Leeds et York

Le partenariat NHS Trust a eu le cas d’un patient qui souffrait de toxicomanie s’est suicidé après qu’un renvoi vers une unité de traitement des drogues et de l’alcool ait été refusé.

Se référant à la mort des jumeaux, un porte-parole du Collège royal des obstétriciens et gynécologues a déclaré : croître à un rythme normal.

“Dans les cas les plus graves, l’interruption sélective peut améliorer les chances de survie du fœtus normalement développé au détriment du co-jumeau sévèrement limité en croissance.

“Cependant, toutes ces procédures peuvent entraîner un risque accru de perte de grossesse précoce ou totale.

“Les parents qui subissent des interruptions sélectives de grossesses gémellaires sont confrontés à des décisions angoissantes et rapportent des sentiments d’anxiété, de stress et de traumatisme émotionnel. Ils doivent être soutenus par leur équipe clinique pendant et après leur grossesse.”

Le Dr Fiona Reynolds, médecin-chef du Birmingham Women’s and Children’s NHS Trust, a déclaré: “Malheureusement, lors d’une procédure fœtale hautement spécialisée en 2019 qui impliquait d’opérer dans l’utérus pour séparer et potentiellement sauver la vie d’un seul jumeau qui partageait un placenta, une erreur fatale s’est produite.

“Une enquête complète et approfondie a été menée rapidement après cette affaire tragique et les conclusions ont été partagées avec la famille, accompagnées de nos sincères excuses et condoléances.

“Le résultat de cet examen approfondi a conduit à l’élaboration d’un nouveau protocole pour réduire la probabilité qu’un tel incident se reproduise.”