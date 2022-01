Erreurs à éviter lors de l’achat d’une nouvelle assurance automobile et du renouvellement d’une couverture existante

L’assurance automobile est le bouclier qui vous protège, vous et votre véhicule, et rend votre trajet agréable. Cependant, il est également tout à fait possible de heurter quelques bosses si vous ne prenez pas note des points importants.

L’achat d’un nouveau véhicule peut facilement être répertorié comme l’un des rares achats les plus importants d’une vie. Les acheteurs demandent des avis, planifient leur budget des mois à l’avance et gardent un œil sur les dernières fonctionnalités et modèles avant de pouvoir enfin se décider. Ainsi, tout à fait compréhensible, personne ne veut voir son véhicule endommagé ou en panne. Bien que l’achat du véhicule fasse l’objet de nombreuses réflexions, les acheteurs ne réfléchissent souvent pas beaucoup à l’assurance qui protège leur véhicule contre les dommages.

Cela ne s’applique pas aux véhicules neufs, les anciens doivent tout autant être assurés. Que votre véhicule soit neuf ou ancien, l’assurance automobile n’est pas seulement un mandat par la loi, mais un accessoire essentiel pour protéger votre trajet. Le projet de loi sur les véhicules à moteur de 2019 a rendu obligatoire pour tous les véhicules personnels et commerciaux d’avoir une assurance en place avant de prendre la route.

Lorsque vous conduisez, il y a toujours un risque d’incertitude. Cela peut être quelque chose d’aussi grave qu’un accident ou quelque chose d’aussi courant qu’une panne de véhicule. Votre assurance automobile est le bouclier qui vous protège, vous et votre véhicule, et vous permet de rouler en douceur. Cependant, il est également tout à fait possible de heurter quelques bosses si vous ne prenez pas en compte les points importants et de vous retrouver plus tard avec des réclamations rejetées ou une couverture insuffisante.

Voici ce qu’il ne faut pas faire lors de l’achat d’une nouvelle assurance automobile ou du renouvellement d’une couverture existante.

Pour les primo-accédants

Accepter la première assurance par le concessionnaire en un tournemain

L’excitation de ramener un véhicule neuf à la maison n’est pas comme les autres. Il est naturel de courir avec le premier régime d’assurance qu’ils obtiennent du concessionnaire et de décoller. Mais pourrions-nous vous demander de patienter un peu plus et de décider seulement après avoir comparé les différentes options qui s’offrent à vous ? Comme vous le savez, les concessionnaires n’ont un partenariat à commission qu’avec certains assureurs, ce qui limite votre champ de choix. De plus, l’étendue de la couverture et des fonctionnalités peuvent être limitées dans ce cas. Alors, déboursez judicieusement votre assurance en comparant les polices en ligne avant de vous décider.

S’appuyer uniquement sur l’assurance responsabilité civile

Cela peut être vrai aussi bien pour les primo-accédants que pour ceux qui souhaitent renouveler leur police. L’assurance au tiers (TPI), mandatée par la loi, prend en charge les dommages causés par votre véhicule au tiers. Cependant, ce n’est que le strict minimum dont vous avez besoin. Cela pourrait vous éviter de lourdes pénalités, mais ne couvrira pas les dommages causés à vous ou à votre propre véhicule. Malheureusement, les accidents se produisent au moment et à l’endroit les plus inattendus. Il ne suffit donc pas d’avoir juste le TPI car cela ne garantira aucune protection financière pour vous ou votre véhicule et cela peut vous coûter très cher. Si vous avez un véhicule neuf ou si vous dépendiez uniquement du TPI, vous devriez opter pour une assurance tous risques avec une couverture et des fonctionnalités suffisantes.

Ne pas opter pour des cavaliers ou des add-ons

Souvent, les propriétaires de véhicules neufs ne connaissent pas les conducteurs qu’ils peuvent choisir pour leur véhicule. Après avoir choisi une police avec une couverture suffisante, vous devez la rendre tout compris en ajoutant des avenants. Certains dommages ne sont pas couverts par la police mais sont pris en charge par les conducteurs, comme la couverture d’assistance routière, la couverture d’amortissement zéro (couverture de pare-chocs à pare-chocs), la couverture d’amortissement du moteur ou la couverture de protection bonus sans sinistre. Ces avenants ne sont pas disponibles uniquement avec une assurance responsabilité civile, ce qui est une autre raison pour laquelle vous souscrivez une police complète couvrant vos propres dommages. Même si vous êtes sur le point de renouveler votre police et que vous n’avez pas ces avenants ou que vous ne les connaissez pas, n’oubliez pas de vérifier auprès de votre assureur. Vous pouvez personnaliser votre police en fonction des avenants dont vous pensez avoir le plus besoin.

Pour les renouvellements

Oublier de renouveler votre police à temps

Pendant la majeure partie des deux dernières années, presque tous les véhicules ont été stationnés et ont rarement été utilisés. Dans ces circonstances, la date de renouvellement et la période de grâce peuvent facilement vous échapper. Cependant, cette erreur peut vous coûter cher. Si vous ne renouvelez pas la police à temps, elle deviendra caduque. De cette façon, vous exposez non seulement votre véhicule non assuré à des pertes financières, mais vous vous exposez également à des conséquences juridiques. En dehors de cela, le renouvellement de votre assurance après la date d’échéance vous obligera à revoir la documentation. Il est fort possible que votre renouvellement soit refusé en raison de l’état du véhicule. Renouveler votre police dans les délais est totalement sans tracas.

Perdre le bonus sans réclamation

Un bonus pour non-réclamation dans votre police vous récompense pour ne pas avoir fait de réclamation au cours de l’année d’assurance. En un mot, il s’agit d’une remise sur votre prime lors du renouvellement en cas de non sinistre. Conformément aux règles, vous pourriez profiter jusqu’à 20 % de réduction sur votre première année sans sinistre, 25 % pendant deux ans, 35 % pour trois ans et 45 % pour quatre années consécutives sans sinistre. Vous risquez de perdre cet avantage dans ces circonstances –

– Ne pas renouveler votre police dans les trois mois suivant la date d’expiration de la police

– Perdre la totalité de la PNE en faisant une réclamation même pour un petit montant

Fournir des informations erronées ou masquer des informations

Comme toute autre assurance, l’assurance automobile suit également le principe de la plus grande bonne foi. Ne cachez aucune information ou ne fournissez pas d’informations erronées sur les dommages, l’état du véhicule ou vous-même lors du renouvellement de la police. Cela constitue une infraction grave et constitue une fraude à l’assurance. Cela peut entraîner de lourdes amendes ou même des peines d’emprisonnement. Si vous souhaitez modifier des informations, vous devez le faire au moment du renouvellement. Il peut s’agir d’un changement de nom ou de lieu de résidence. Divulguez toujours des informations complètes lors du renouvellement de votre police.

Garder les points ci-dessus à l’esprit vous aidera à tirer le meilleur parti de votre police d’assurance automobile et à profiter d’une conduite durable et sans tracas avec votre véhicule.

(Par Tarun Mathur, CBO-GI, Policybazaar.com)

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.