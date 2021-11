Erreurs commises dans le secteur des télécommunications : Kumar Mangalam Birla

« Les télécommunications ont été difficiles pour nous. Je pense qu’il y a eu plusieurs facteurs où nous aurions pu faire mieux. C’est l’un des rares secteurs dans lesquels nous n’avons pas bien réussi. Mais c’est l’histoire qui va se dérouler », a déclaré Kumar Mangalam Birla, répondant à une question sur son « apprentissage clé » des investissements de l’industrie des télécommunications lors de la session annuelle et de l’AGA de l’ICC.

Le président du groupe Aditya Birla, Kumar Mangalam Birla, a déclaré vendredi que l’activité des télécommunications était « difficile » pour le conglomérat diversifié et qu’elle aurait pu mieux faire sur « plusieurs facteurs ».

Birla a également déclaré que l’un des plus grands regrets de sa vie était de perdre Hindustan Zinc, le plus grand mineur de zinc-plomb du pays. Actuellement, la société est une filiale du groupe Vedanta dirigé par Anil Agarwal, qui l’a acquise lorsque le gouvernement a cédé sa participation majoritaire en 2002-03.

« Les télécommunications ont été difficiles pour nous. Je pense qu’il y a eu plusieurs facteurs où nous aurions pu faire mieux. C’est l’un des rares secteurs dans lesquels nous n’avons pas bien réussi. Mais c’est l’histoire qui va se dérouler », a déclaré Birla, répondant à une question sur son « apprentissage clé » des investissements de l’industrie des télécommunications lors de la session annuelle et de l’AGA de l’ICC.

Il a cependant déclaré que Vodafone Idea (le groupe Aditya Birla détient 27% du capital de la société) était dans une bien meilleure situation qu’il y a un mois. « Certains facteurs que nous n’avons pas bien traités étaient sous notre contrôle. Je pense que chaque situation, chaque entreprise vient avec son propre ensemble d’apprentissage », a-t-il souligné.

Vodafone Idea, avec Bharti Airtel, a récemment opté pour le moratoire de quatre ans proposé par le gouvernement sur le paiement du revenu brut ajusté (AGR) et des redevances de spectre.

Au cours du trimestre de juillet à septembre, la société a pu réduire sa perte nette à 7 132 crores de Rs contre 7 319 crores de Rs au trimestre précédent.

La société a subi une perte de Rs 14 451 crore pour le semestre clos le 30 septembre, et sa valeur nette s’élève à Rs 52 685 crore négatif. La dette totale du groupe s’élève à Rs 1,9 lakh crore au 30 septembre, tandis qu’un montant de Rs 10 022 crore a été classé des emprunts non courants aux échéances actuelles de la dette à long terme pour ne pas avoir respecté certaines clauses restrictives des accords financiers. .

En perdant HZL, Birla a déclaré : « Hindustan Zinc, nous avons en fait perdu très relativement peu, et je pense que nous avons manqué quelques détails dans la diligence raisonnable que nous avons effectuée. Ainsi, l’apprentissage que j’en ai retenu est que le diable est dans les détails. Nous l’avons raté d’un cheveu. Cela aurait pu être un excellent investissement à ajouter… Je pense qu’il n’y a pas de fin aux détails que vous pouvez faire, ce qui est la chose intelligente à faire », a déclaré Birla.

Hindustan Zinc était une unité centrale du secteur public jusqu’en 2002. Le gouvernement central a mis la société d’État en vente stratégique en 2002-03 et elle a été acquise par Vedanta, tandis que Birla a perdu.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.