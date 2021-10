Erreurs, coups sûrs et tout ce qui s’est passé dans les Red Sox vs Astros

Ce lundi Red Sox de Boston et Astros de Houston ont été mesurés dans le jeu 3 de la Série de Championnat de la Ligue américaine, où tout s’est passé dans la victoire 12-3 des rouges sur les sidérales, profitant les coups, erreurs et d’autres qui montrent clairement comment les Playoffs de la Ligue majeure de baseball – MLB.

Pour rentrer dans le contexte, tout d’abord dans cette rencontre, ce sont les fans qui se sont fait sentir, d’abord huer le vénézuélien Altuve puis l’un d’eux se moquant de Carlos Correa, ceci après un coup de poing et où il a été baptisé « l’heure du coup de poing » Ceci après le geste du Portoricain après avoir frappé un home run au début de cette série.

Ventilateurs

À partir de la deuxième manche, les choses se sont ouvertes dans le match 3 entre les Red Sox et les Astros, où ils ont marqué jusqu’à six points, dont un Kyle Schwarber Grand Slam, qui est intervenu après une erreur coûteuse de deuxième base du Vénézuélien José Altuve, étant son deuxième péché de la présente série des éliminatoires de la Ligue majeure de baseball, saison 2021.

Erreur

Grand Chelem

AUSSI, cela n’a pas fonctionné pour Dusty Baker d’envoyer le Mexicain José Urquidy sur la colline, qui a quitté le match après 1,2 manche de travail, recevant cinq coups sûrs, le même nombre de points, où il a marché deux et un seul retrait au bâton, une sortie sans aucun doute pour ce droitier.

Ensuite, le joueur de deuxième but Christian Arroyo s’est joint au groupe et a laissé échapper le monstre vert, réussissant son coup de circuit pour mettre le match à ce stade par 9-0, et seule la quatrième manche a été jouée.

ARRO𝐘𝐎𝐎𝐎𝐎 pic.twitter.com/hC2X5C8íritu – Red Sox (@RedSox) 19 octobre 2021

JD Martinez

Le Cubain a frappé trois circuits lors des éliminatoires de la MLB 2021 et a mis le match 12-3 en sixième manche

JD Martinez – Boston Red Sox (3) * pic.twitter.com/K6AQgsqe4V – Vidéos RH MLB (@MLBHRVideos) 19 octobre 2021

Rafael « Carita » Devers

Le Dominicain a frappé un circuit et a affiché des chiffres définitifs de 12-3. De plus, Devers établit le record de la MLB pour le joueur avec le plus de points produits en séries éliminatoires avant son 25e anniversaire, avec un total de 25 chartes.

Rafael Devers se joint à la soirée home run. pic.twitter.com/wM8NzUyvzT – Morning Blitz (@Morning_Blitz) 19 octobre 2021

Record de home run grâce au Grand Chelem

Les rois des home runs avec des buts chargés en playoffs sont les Red Sox

Eduardo Rodriguez

Le Vénézuélien a travaillé pendant six manches, recevant cinq coups sûrs, trois points, sans buts sur balles et un total de sept retraits au bâton et a également joué dans quelque chose d’assez curieux avec Carlos Correa et son manager Alex Cora.

Alex Cora n’était pas content d’Eduardo Rodríguez après s’être moqué de Carlos Correa. pic.twitter.com/QCSHEz7lfE – FOX Sports : MLB (@MLBONFOX) 19 octobre 2021

C’est ainsi que le jeu s’est terminé, avec l’aimable autorisation de Hunter Renfroe

Le voltigeur a mis un terme à un vrai match au champ droit après une frappe de Carlos Correa.

QUELLE PRISE, CHASSEUR RENFROE ! pic.twitter.com/fZ0SnaN0Va – FOX Sports : MLB (@MLBONFOX) 19 octobre 2021