Erreurs courantes à éviter dans les derniers jours du dépôt du RTI

Le dépôt de RTI après la date d’échéance entraînerait une pénalité pouvant aller jusqu’à Rs 5000. Un autre inconvénient de ne pas produire la déclaration avant la date d’échéance est que la compensation des pertes est refusée.

La date limite pour produire une déclaration de revenus (RTI) est ici, et vous ne devez pas attendre le dernier jour. Non seulement vous pouvez sauter des choses essentielles, mais vous pouvez également faire face à des problèmes techniques dus à une ruée de dernière minute des contribuables.

De plus, le dépôt de RTI après la date d’échéance entraînerait une pénalité pouvant aller jusqu’à Rs 5000. Un autre inconvénient de ne pas produire la déclaration avant la date d’échéance est que la compensation des pertes est refusée. Donc, si vous êtes quelqu’un qui a retardé le dépôt du RTI jusqu’à la date et envisage de le déposer maintenant, vous devez alors vous occuper de certaines choses.

Voici quelques erreurs courantes à éviter lors du dépôt du RTI, car vous n’aurez pas suffisamment de temps pour réviser la déclaration si nécessaire ;

Sélection d’un formulaire ITR incorrect : Le service des impôts sur le revenu a notifié différents formulaires de RTI pour différentes catégories de revenus. Pour ceux qui n’ont que des revenus salariaux, le choix et le dépôt du RTI sont plus simples. Cependant, les personnes ayant plus d’un revenu doivent considérer divers critères d’éligibilité avant de sélectionner le bon formulaire de RTI. Par exemple, les personnes dont le revenu total est inférieur à Rs.50 lakh comprenant le salaire, le revenu de la propriété d’une maison et d’autres sources de revenus peuvent déposer ITR-1. Cependant, on ne peut pas produire un RTI-1 s’il a un revenu de gains en capital ou un revenu de plus d’une propriété résidentielle. De même, plusieurs autres conditions doivent être remplies avant de choisir le bon ITR. Une sélection erronée du RTI peut être considérée comme un dépôt de « déclaration défectueuse », il faut donc être prudent. Année d’évaluation incorrecte : Il est très important de sélectionner la bonne année d’évaluation lors du dépôt du RTI. Les contribuables confondent généralement l’exercice et l’année d’imposition et peuvent choisir à tort l’année d’imposition. Ne pas vérifier les informations personnelles :Il est essentiel que les informations personnelles telles que le nom, l’adresse, l’identifiant postal, le numéro de téléphone portable, le PAN, la date de naissance, etc. soient mentionnées avec précision dans votre ITR. Assurez-vous que les détails mentionnés dans votre ITR correspondent aux détails de votre PAN. Ne pas choisir le régime fiscal approprié : La loi de finances pour 2020 a introduit le « nouveau régime fiscal » qui donne la possibilité de payer des impôts à des taux inférieurs aux particuliers. Cependant, si vous sélectionnez le nouveau régime fiscal, vous devrez alors renoncer à d’importantes déductions et exonérations fiscales. Par conséquent, le choix du régime doit être évalué car le régime le mieux adapté serait différent d’un individu à l’autre.Pas besoin de produire des déclarations si l’impôt est déduit :Les employeurs et les banques doivent retenir l’impôt à la source (TDS) sur les revenus de salaire et d’intérêts, respectivement. Cependant, il faut obligatoirement produire la déclaration de revenus si votre revenu annuel est supérieur à Rs 2,5 lakh. Vous devez divulguer le revenu sur lequel l’impôt a été déduit et demander le crédit pour TDS dans la déclaration de revenus. La retenue d’impôt à la source ne permet pas d’échapper au dépôt de la déclaration. Ne pas déclarer les revenus d’intérêts : De nombreuses personnes épargnent sur des comptes de dépôt à terme auprès des banques. Les banques prélèvent l’impôt (TDS) sur les intérêts crédités sur les dépôts à terme. Certains contribuables pensent qu’il n’est pas nécessaire de déclarer ces revenus d’intérêts car TDS a déjà été déduit, ce qui n’est pas vrai. Les contribuables doivent déclarer les revenus d’intérêts lors de la production de leurs déclarations de revenus, même si TDS a été déduit. Cependant, les contribuables peuvent également demander un crédit pour TDS lors de la production de leur déclaration de revenus.Ne pas déclarer les revenus de dividendes : Le dividende reçu d’une société indienne était exonéré jusqu’au 31 mars 2020, tandis que ceux qui recevaient des dividendes supérieurs à Rs.10 lakh étaient imposés à 10%. Les revenus de dividendes étaient exonérés auparavant, car la société déclarant le dividende utilisait pour déduire l’impôt sur la distribution des dividendes (DDT) avant de distribuer le dividende. Cependant, la loi de finances pour 2020 a aboli le DDT et taxé les dividendes dans les mains du séquestre, c’est-à-dire de l’actionnaire. Étant donné que les revenus de dividendes sont rendus imposables entre les mains des actionnaires, leur déclaration doit également être effectuée en ITR. La répartition trimestrielle des revenus de dividendes doit être divulguée dans le formulaire RTI. Ne pas divulguer toutes les sources de revenus :N’oubliez pas de divulguer tous les revenus, y compris les revenus d’intérêts, les revenus de location de biens immobiliers, les revenus de gains en capital à court terme, les gains en capital à long terme et toute autre source de revenus. En outre, déclarez tous les revenus exonérés tels que les revenus agricoles, les recettes provenant de l’échéance des PFR, etc. De nombreux contribuables ont tendance à manquer de donner des détails sur les revenus exonérés par ignorance.Déclaration des revenus antérieurs de l’employeur en cas de changement d’emploi : Chaque fois qu’un contribuable change d’emploi au cours d’une année, il doit déclarer les revenus des deux employeurs. Le dépôt de déclarations avec plusieurs formulaires 16 peut être compliqué et les contribuables ne savent souvent pas comment le faire. Dans de tels cas, les contribuables doivent agréger leurs revenus des deux employeurs sous leurs revenus salariaux. Ne pas vérifier le formulaire 26AS et l’AIS :Le service des impôts sur le revenu a récemment lancé le relevé d’information annuel (AIS) sur son nouveau portail. L’AIS est prêt à remplacer l’actuel formulaire 26AS. Actuellement, le formulaire 26AS offre des détails sur les contribuables tels que l’impôt retenu à la source, l’impôt perçu à la source, l’auto-évaluation ou les impôts anticipés payés, etc. Par contre, AIS est une version étendue du formulaire 26AS. Il fournit des détails supplémentaires sur les contribuables tels que les intérêts gagnés, les revenus de dividendes, les transactions de fonds communs de placement, les envois de fonds à l’étranger, la rupture de salaire, les transactions hors marché, etc. Ne pas faire toutes les divulgations requises:

Le formulaire de RTI nécessite diverses divulgations telles que :

Divulgation de tous les comptes bancaires détenus par le contribuable, y compris les comptes détenus conjointement (à l’exception des comptes dormants depuis les deux dernières années) Divulgation de toute action non cotée détenue, le cas échéant Divulgation de la « direction » dans des sociétés indiennes et étrangères, le cas échéant Divulgation dans l’annexe AL (actifs et passif) applicable aux personnes gagnant un revenu supérieur à Rs.50 lakh. Divulgation à l’annexe FA (actifs étrangers), le cas échéant

Toutes ces informations sont obligatoirement requises si elles s’appliquent au contribuable et ne doivent pas être manquées.

Ne pas payer les taxes sur le solde:

Les contribuables peuvent être assujettis à l’impôt même si TDS a été déduit de leurs revenus. C’est parce qu’ils pourraient avoir gagné des revenus d’autres sources sur lesquelles l’impôt n’a pas été déduit ou déduit à un taux inférieur.

Ne pas demander toutes les déductions admissibles

Les contribuables devraient réclamer toutes les déductions admissibles disponibles en vertu du chapitre VI-A s’ils optent pour l’ancien régime fiscal. Par exemple,

Déduction jusqu’à Rs.1,5 lakh en vertu de la section 80C pour les contributions au programme d’épargne lié à l’équité (ELSS), au fonds de prévoyance, au remboursement du capital du prêt immobilier, au remboursement des frais de scolarité, etc. Demander une déduction supplémentaire de Rs.50,000 si investi en vertu de la section 80CCD ( 1b) vers le Régime national de retraite (NPS). Demander une déduction d’assurance médicale en vertu de l’article 80D. Ici, rappelez-vous que vous pouvez également demander une déduction pour bilan de santé préventif jusqu’à 5 000 Rs et une déduction pour frais médicaux pour les personnes âgées non assurées jusqu’à 50 000 Rs. Réclamez des exemptions d’allocation de loyer et de congé de voyage éligibles. Réclamer la déduction pour don effectué en vertu de la section 80G. Déduction des intérêts d’épargne en vertu de la section 80TTA et 80TTB (pour les personnes âgées), et bien d’autres.

*La liste des déductions mentionnées ci-dessus n’est pas exhaustive mais illustrative.

Ne pas vérifier votre retour :

La vérification est obligatoire pour terminer le processus de dépôt du RTI. Sans vérification, la déclaration produite ne sera pas considérée comme valide. Le service des impôts donne 120 jours à compter de la date de dépôt du RTI pour vérifier la déclaration. Cependant, il existe plusieurs modes pour vérifier le retour en ligne. La vérification prendra moins d’une minute si votre numéro Aadhaar est lié à PAN. Si ce n’est pas le cas, il existe d’autres options grâce auxquelles vous pouvez effectuer une vérification électronique. Le contribuable ne doit pas oublier de vérifier la déclaration dans le délai imparti.

par, Archit Gupta, fondateur et PDG, Clear

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.