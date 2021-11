Erreurs courantes de carte de crédit et comment les éviter

Il est toujours conseillé d’éviter de retirer de l’argent sur la carte de crédit à moins d’avoir épuisé toutes les autres options.

Les cartes de crédit sont l’un des meilleurs moyens d’établir des antécédents de crédit tout en effectuant des achats. Mais le hic, c’est que si vous ne faites pas attention, la petite carte en métal peut faire plus de mal que de bien. Lorsque vous optez pour un prêt, que vous louez un appartement ou que vous postulez pour un nouvel emploi, vous aurez peut-être besoin d’un examen de votre pointage de crédit. Bien que les cartes de crédit puissent être pratiques, il est important de garder une trace de vos dépenses.

Gaurav Jalan, PDG et fondateur de mPokket, déclare : « Une mauvaise utilisation des cartes de crédit peut nuire à votre pointage de crédit plutôt que de le développer. Par conséquent, il est crucial de développer de bonnes habitudes financières pour éviter de s’endetter et éviter certaines erreurs que les gens commettent souvent lorsqu’ils utilisent des cartes de crédit.

Les cartes de crédit et leurs effets à long terme

Bien que faire des paiements minimums chaque mois puisse sembler être une approche simple pour rembourser une dette, ce que la plupart ne réalisent pas, c’est que cela finit par coûter beaucoup d’argent à long terme. Les experts soulignent qu’effectuer uniquement le strict paiement mensuel minimum prolonge le temps nécessaire pour rembourser la dette. De plus petits paiements ne feront guère de différence sur le capital et les intérêts continueront à gonfler la dette globale de l’emprunteur, augmentant ainsi son coût global.

Au lieu de cela, selon Jalan, assurez-vous de rembourser votre dette avant la date d’échéance pour éviter de payer des intérêts. Ne prenez pas l’habitude de conserver le solde de mois en mois en remboursant simplement le montant minimum dû. Les taux d’intérêt des cartes de crédit sont beaucoup plus élevés que ceux des prêts personnels.

Carte de crédit vs prêt personnel

Les experts du secteur disent que pour les dépenses immédiates ou urgentes lorsque vous manquez de liquidités suffisantes, il est préférable de contracter un prêt personnel au lieu de dépenser ce montant avec votre carte de crédit.

De plus, ajoute Jalan, « lors d’une demande de prêt auprès de prêteurs traditionnels, l’élément le plus crucial de la cote de crédit est l’historique de paiement. Les prêteurs vérifient cela pour déterminer si l’emprunteur est un emprunteur fiable ou non. De plus, notez que les paiements manqués ou en retard peuvent nuire à votre pointage de crédit, entraînant des frais de retard et des intérêts plus élevés.

De même, il est essentiel de maintenir votre taux d’utilisation du crédit dans une certaine limite. Chaque fois que vous dépassez la limite, votre pointage de crédit diminue de quelques points. Par conséquent, les experts de l’industrie disent qu’il faut limiter les dépenses à l’intérieur de cette limite. Au cas où vous enfreigniez souvent cette marque, demandez à l’émetteur de la carte de crédit d’augmenter votre limite ou demandez une nouvelle carte à une autre entité.

Cela dit, si vous faites partie de ces personnes qui utilisent leur carte de crédit pour leurs dépenses quotidiennes, assurez-vous de faire un budget au début de chaque mois, en tenant compte de tous vos besoins d’épicerie et de vos factures de services publics. De cette façon, vous pourrez respecter le budget chaque mois.

Une autre erreur majeure que les gens commettent est de retirer de l’argent sur leurs cartes de crédit. Notez que, selon le montant que l’on retire, la plupart des banques peuvent facturer jusqu’à 50 % du montant comme frais de retrait anticipé. Ce montant est facturé à partir du jour où l’argent est retiré jusqu’à ce que l’emprunteur rembourse la totalité du montant. Par conséquent, il est toujours conseillé d’éviter de retirer de l’argent sur la carte de crédit à moins d’avoir épuisé toutes les autres options.

Essentiellement, souligne Jalan, « qu’il n’y a rien de mal à utiliser des cartes de crédit tant que ce sont des emprunteurs attentifs. Développer de saines habitudes financières via l’utilisation réfléchie des cartes de crédit aidera non seulement à établir une bonne cote de crédit, mais aussi à tirer parti de certains avantages offerts par les cartes de crédit, tels que les points de récompense sur ses dépenses, les remises en argent et même les IME sans frais sur les achats importants. . «

