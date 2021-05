Erreurs courantes de maintenance de Windows 10 qui peuvent endommager votre PC et comment les éviter | La technologie

Un ordinateur est un appareil du quotidien qui nous accompagne au quotidien. Mais c’est aussi un prodige technologique sophistiqué et délicat. Il faut que le garder en bon état Oui faire des ajustements au système d’exploitation pour des performances maximales. Et dans de nombreux cas, ces actions ils peuvent faire plus de mal que de bien.

La maintenance matérielle et logicielle nécessite une série de tâches qui ne sont pas excessivement compliquées. Mais si elles sont effectuées sans en savoir beaucoup sur ce que vous jouez, ou si vous ne prenez pas les précautions nécessaires, vous pouvez effacer des données ou endommager le PC, ou un composant vital tel que le disque dur ou la mémoire.

Allons-y les erreurs que nous commettons lors de la maintenance du PC et comment les éviter.

Un ordinateur a deux couches: le Matériel (les composants physiques), et le Logiciel (le système d’exploitation, les applications et les données). Dans les deux cas, nous pouvons commettre des erreurs qui nous causent plus de problèmes que nous ne voulions en corriger.

Heureusement, éviter ces échecs est simple, comme nous le verrons.

Erreurs que nous commettons lors de la maintenance du PC

Électricité statique

Avec un ordinateur portable, cela ne se produit pas, mais si vous avez un ordinateur de bureau, la tour classique, c’est habituel ouvrez-le de temps en temps pour enlever la poussière qui s’accumule à l’intérieur, ou pour ajouter un nouveau disque SSD ou une carte graphique plus puissante, par exemple.

De nombreux utilisateurs ne se soucient pas de électricité statique qui a son propre corps, ou ils touchent simplement quelque chose de métallique en pensant que cela suffit, mais ce n’est généralement pas le cas.

Électricité statique cela peut endommager les puces de RAM, le processeur ou la carte graphique, si nous les touchons avec des doigts chargés.

Pour éviter cela, la chose la plus sûre est porter un bracelet antistatique, qui est mis sur le poignet, et est connecté avec une pince à une feuille de métal, comme le boîtier du PC lui-même. Soyez prudent car il doit être en contact avec la peau et non avec les vêtements.

Cela en vaut la peine car ils sont très bon marché. Sur Amazon, vous avez des bracelets antistatiques pour seulement 4 euros.

Cartes en vrac

Une autre erreur assez courante lors de l’ouverture ou de la manipulation de la tour PC est que nous la retournons pour la mettre horizontalement et enlevez le couvercle, et une fois terminé, nous la remettons verticalement sur le sol ou sur la table. Par exemple, pour faire un nettoyage.

Ce mouvement peut provoquer toute carte ou périphérique sort légèrement du connecteur (un simple millimètre suffit), et un mauvais contact se produit qui provoque des plantages, des messages d’erreur, des redémarrages du PC, etc.

C’est une bonne idée appuyez sur toutes les cartes et connexions avant de fermer le couvercle, pour vous assurer que tout est bien connecté.

Effacer le registre Windows

Un de les erreurs de maintenance Windows les plus courantes, charge par inadvertance le registre Windows.

Le registre est un fichier qui contient des dizaines de paramètres personnalisés pour Windows et toutes les applications que vous avez installées sur votre PC.

Il est très courant de modifier le contenu du registre pour modifier le fonctionnement d’un programme ou d’un jeu. Mais si c’est mal fait le registre est corrompu et Windows et les applications peuvent donner des erreurs, et même arrêter de travailler.

Il existe également de nombreux outils qui nettoient le registre en supprimant les anciennes informations pour rendre Windows plus efficace. Mais parfois, ils suppriment des choses qu’ils ne devraient pas.

La règle d’or est faire une copie de sauvegarde du registre, avant de le manipuler. Dans la recherche de bureau Windows, dans la barre des tâches, saisissez Éditeur de registre, et démarrez-le:

Allez dans le menu Fichier et choisissez la commande Exporter. Donnez un nom à la sauvegarde. Si quelque chose ne va pas plus tard, revenez au menu Fichier et sélectionnez Importer pour restaurer le registre.

Suppression accidentelle de fichiers ou de dossiers

Beaucoup de les fichiers et les dossiers sont essentiels au système. Si vous les supprimez, Windows ou les applications peuvent cesser de fonctionner.

Par exemple, tout fichier du dossier C: / WINDOWS, ou tout fichier du dossier DOCUMENTS, puisque les fichiers de configuration de nombreuses applications et les jeux de nombreux jeux vidéo sont stockés ici.

Parfois, le nettoyage devient incontrôlable et nous en effaçons une partie. Il peut être évité, en partie, masquer les fichiers système.

Dans le moteur de recherche sur le type de barre des tâches Navigateur de fichiers. Entrez dans l’explorateur, allez dans l’onglet Affichage et accédez aux Options, à l’extrême droite. Dans l’avantage qui s’ouvre, appuyez sur Afficher. Dans la zone Paramètres avancés, cochez l’option Ne pas afficher les dossiers, lecteurs ou fichiers cachés:

La meilleure protection contre l’effacement est sauvegarder les données au moins une fois par semaine.

Désinstaller des outils importants

Lorsque nous avons un disque plein, nous essayons de récupérer de l’espace en désinstallant des programmes ou des jeux que nous n’avons pas utilisés depuis longtemps.

Le problème est que parfois nous pouvons confondre des applications inutiles avec des applications critiques pour le système.

Par exemple, si nous regardons la liste des logiciels installés, nous pouvons voir un grand nombre d’entrées qui sont appelées Microsoft Visual C ++ 2005, 2008, 2012, etc., certains avec des versions différentes:

On peut être tenté d’en supprimer un du même nom, ou ceux de 2005 ou 2008, car globalement, on a déjà ceux de 2012 et 2015, qui semblent plus modernes …

Mais la réalité est que chacune d’elles sont des bibliothèques qui nécessitent un programme ou un jeu spécifique que vous avez installé. Si vous le désinstallez, ce logiciel ne fonctionnera pas.

Comme dans la plupart des cas, la solution à ce problème est créer un point de restauration et sauvegarder les données personnelles avant d’effectuer une modification importante dans Windows 10, telle que la désinstallation d’applications et d’outils.

J’ai chargé les pilotes!

Tous les périphériques et composants connectés au PC, tels que le processeur, la carte graphique, l’imprimante, etc., utilisent des pilotes pour communiquer avec Windows 10.

Parfois, nous mettons à jour un pilote et le nouveau ne fonctionne pas ou pose des problèmes de compatibilité.

Une autre chose que de nombreux utilisateurs font est d’utiliser applications qui mettent à jour automatiquement les disques. Dans de nombreux cas, ils ne détectent pas correctement la version installée et peuvent installer les mauvais pilotes.

Cela peut être résolu avec un point de restauration avant d’installer ou de modifier les pilotes.

Vraiment, le seul que vous devriez mettre à jour vous-même est la carte graphique. Le reste est géré par Windows. Si quelque chose fonctionne, n’y touchez pas.

Je suis devenu incontrôlable avec le Cleaner ou CCleaner

Windows comprend un outil de récupération de disque dur appelé Nettoyage de disque. Il existe également des applications gratuites très populaires, telles que CCleaner.

Ces applications suppriment les fichiers temporaires, les historiques, les miniatures de photos, les anciennes données, la corbeille Windows et d’autres fichiers qui occupent de l’espace. En théorie, ils sont inutiles, mais parfois, dans ce contenu, il peut y avoir des photos ou des documents que vous regrettez de supprimer, ou des histoires que vous souhaitez consulter.

Utilisez ces outils avec parcimonie. Ne les utilisez pas tous les jours, sauf si vous êtes sûr de ne rien perdre de ce qui vous tient à cœur.

Effacer la partition de récupération

Si vous regardez les partitions sur le disque dur ou le SSD où le système d’exploitation Windows est installé, vous verrez que il y a une partition qui n’a pas de lettre, et rien ne peut y être enregistré.

Il s’appelle partition de récupération, bien que dans la traduction espagnole, Windows le nomme Espace réservé au système.

En effet, cette partition est créée par Windows afin qu’elle puisse être restaurée depuis l’usine en cas de panne du système, sans avoir à recourir à un disque de démarrage externe.

Si vous installez vous-même le système d’exploitation, cette partition est petite, inférieure à 1 Go. Mais si vous avez un ordinateur portable de marque, le fabricant y installe ses propres outils et programmes, et il peut occuper plusieurs gigaoctets, qui sont perdus.

Pour voir la partition de récupération de votre PC, cliquez avec le bouton droit sur le bouton Démarrer de Windows et sélectionnez Gestionnaire de disque. Recherchez le disque sur lequel Windows est installé et vous verrez une partition réservée au système:

Comme nous l’avons mentionné, si vous avez un ordinateur portable ou un PC avec Windows préinstallé par le fabricant, cette partition sera sûrement assez grande.

Beaucoup de gens le suppriment, car cela ne fonctionne que si Windows tombe en panne et prend beaucoup de place. Mais il ne peut pas être supprimé tel quel, car le système risque de ne pas démarrer, et vous devrez réinstaller Windows à partir de zéro et à partir d’un autre lecteur.

Si cela ne prend pas trop, il devrait être laissé là où il est. Cela vous sera utile si Windows tombe en panne ou est corrompu par un virus.

Mettre à jour sans points de restauration

Windows effectue 2 mises à jour majeures par an, et quelques autres mineures, mais importantes.

UNE erreur de maintenance assez commun est mettre à niveau Windows sans créer au préalable un point de restauration. Si la mise à jour plante au milieu ou est incompatible avec votre matériel, vous pouvez utiliser ce point de restauration pour revenir juste avant la mise à jour. Mais si vous ne l’avez pas, vous devrez réinstaller la mise à jour à partir de zéro ou, pire encore, l’ensemble du système d’exploitation.

Pour créer un point de restauration, dans le type de moteur de recherche Windows: Créer un point de restauration. Une fenêtre s’ouvrira où vous n’aurez qu’à appuyer sur le bouton Créer pour en obtenir un:

Lorsque vous souhaitez revenir au point actuel, accédez à cette même fenêtre et appuyez sur Restauration du système.

Créez un point de restauration chaque fois que vous allez apporter une modification majeure à votre PC. Il est également conseillé de faire une sauvegarde de vos données personnelles.

Nous avons vu 9 erreurs de maintenance courantes dans Windows 10 qui peuvent endommager votre PC. Vous savez maintenant comment les éviter!