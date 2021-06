Erreurs de trading de débutant qui m’ont coûté cher

in

Évitez ces 5 erreurs d’amateur. Apprendre de mes erreurs.

Mon parcours de trading a commencé il y a 5 ans lorsqu’un ami m’a montré une application sur son téléphone qu’il utilisait pour trader le Forex. Il m’a dit que c’était de l’argent facile.

Django Unchained Meme

J’ai entendu parler du trading et de la bourse il y a des années dans des films comme “Limitless” et le célèbre “Le loup de Wallstreet”, mais je n’ai jamais compris comment ils fonctionnent.

Avant de commencer à trader, j’étais assez intelligent pour suivre des cours et m’instruire. J’ai suivi les cours XTB et je me suis familiarisé avec les graphiques, les modèles et les indicateurs.

J’ai donc commencé à trader sur le compte démo et j’ai réalisé des bénéfices, j’ai donc déposé de l’argent sur un compte réel et j’ai commencé à agir. Tout s’est bien passé jusqu’à ce que je commence à perdre de l’argent ; beaucoup d’argent.

“Pourquoi ? Pourquoi ne puis-je pas gagner de l’argent facilement comme tout le monde le fait ? Putain de trading ! C’est tout un plan.” C’était mon attitude envers le trading jusqu’à ce que je réalise mes erreurs et commence à faire des bénéfices.

Ces cours m’ont coûté 5000$ plus 1000$ perdus en Bitcoin , mais je les partage avec vous gratuitement, vous avez de la chance. Ok, voyons mes erreurs.

Fais danser le bouton du clap pour nous

J’ai échangé de l’argent que je n’étais pas à l’aise de perdre . Toutes mes économies mensuelles ont été investies dans le trading et c’est devenu une dépendance.

Après avoir perdu de l’argent, j’en remets de l’argent dans l’espoir de pouvoir compenser mes pertes. Cela ressemble à du jeu pour moi, n’est-ce pas?

Je révisais constamment l’application commerciale, très stressée et paniquée quand je voyais tout en rouge. Il ne savait pas ce qu’il faisait. Cela nous amène à ma deuxième erreur.

Ma stratégie était de gagner de l’argent, c’est tout. Je n’ai jamais mis en œuvre une stratégie éprouvée pour les 3 scénarios possibles d’une tendance (haut, bas, latéralement). Si la bougie était verte, achetez ; sinon vendre. Cool non ?

Heureusement, j’ai un bon article sur une stratégie simple, mais rentable et éprouvée que vous pouvez appliquer sur n’importe quel marché.

Avant de trader ou d’investir, ayez un plan et assurez-vous de comprendre dans quoi vous investissez votre argent. L’analyse technique (trading) sans analyse fondamentale est idiote À mon avis.

La raison est simple et je vais vous donner Bitcoin comme exemple. Tous les graphiques et indicateurs indiquent un achat fort, mais le cycle haussier du marché est terminé ou Elon Musk fait un autre tweet. Les indicateurs sont inutiles dans ce cas.

Un autre exemple est l’achat de Tesla juste parce que la tendance est à la hausse et que les oscillateurs disent de ne pas suracheter, mais sans tenir compte du ratio P/E de 800 (extrêmement cher).

Vous connaissez ce dicton : “Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier” . Je ne le savais pas et j’ai investi trop d’argent dans un seul accord, ce qui n’était pas non plus un accord bien documenté au départ.

Il n’y a pas de règle générale pour la diversification, mais vous pouvez certainement trop diversifier. L’idée principale est choisir différents marchés (actions, matières premières, immobilier, crypto, etc.) et acheter différents actifs.

Maintenant, la façon dont je le fais est de regarder les cycles et les fondamentaux. Par exemple, je suis plus investi dans les crypto-monnaies et les matières premières que dans les actions et l’immobilier.

C’est parce que je sais que l’hyperinflation est à venir, je sais que nous sommes dans un marché haussier de la cryptographie, et je sais que l’immobilier et les actions sont surévalués. Encore une fois, je ne suis pas seulement un trader, mais aussi un investisseur (analyse technique et fondamentale).

De plus, en crypto, je ne choisis que le meilleur du top 10 sur CoinMarketCap, et je n’achète pas des dizaines d’actifs crypto. Je l’ai fait et ce n’est pas la bonne approche.

Ok, j’espère que tout a du sens. Passons à la prochaine grosse erreur que j’ai commise.

J’ai utilisé l’effet de levier sans bien le comprendre. Le problème avec l’effet de levier est que si le marché évolue dans la direction opposée, vous courez le risque de liquidation. Non seulement cela, mais sans utiliser un stop loss… haha… des choses horribles peuvent arriver comme ça m’est arrivé.

L’effet de levier est la raison pour laquelle j’ai perdu autant d’argent (pour moi, un mortel moyen). L’effet de levier a amplifié mon manque de connaissances, de stratégie, d’expérience et de diversification.

Si vous ne savez pas ce qu’est l’effet de levier, laissez-moi l’expliquer comme ceci : votre investissement (ou % de mouvement de prix) multiplié par une proportion . En d’autres termes, si un marché a un effet de levier de 1: 2 (2x), cela signifie qu’il double la variation de prix.

Si le prix monte de 5%, l’effet de levier est amplifié et vous gagnez 10%. Même son de cloche si le prix baisse. Vous empruntez de l’argent pour investir. 100 $ investis dans un actif à effet de levier 1: 2 équivaut à 200 $ investis.

La leçon est que si vous êtes débutant ou que vous ne comprenez pas comment utiliser l’effet de levier, ne l’utilisez jamais. Le risque n’en vaut pas la peine.

La dernière erreur mais non la moindre est que je laisse mes émotions contrôler mes décisions de trading et d’investissement. Bien sûr, pas de stratégie, surinvesti, peu diversifié, effet de levier, tout cela a amplifié mes émotions.

L’investissement et le trading doivent être 100% analytiques ; sans émotions et sentiments instinctifs. Si vous pouvez automatiser votre stratégie de trading, c’est incroyable. Sinon, connaissez votre plan et respectez-le quoi qu’il arrive.

Rappelle-toi que aucun indicateur, stratégie, analyse, quelle qu’elle soit, n’est garanti à 100% pour vous offrir des avantages. C’est une illusion que la plupart des débutants comme moi avaient.

Nous travaillons avec des probabilités et l’idée est d’augmenter la probabilité de faire un profit.