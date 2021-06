Erreurs financières qui peuvent vous pousser dans le piège de la dette de carte de crédit

Les émetteurs de cartes de crédit prélèvent des frais financiers élevés de 24 à 49 % par an sur la proportion impayée des factures de cartes de crédit.

L’achat par carte de crédit peut être avantageux si vous pouvez vous engager à dépenser selon vos capacités et à payer les cotisations à temps. D’un autre côté, les dépenses au-delà de ce que vous pouvez rembourser et l’incapacité de rembourser les factures à leur échéance peuvent vous conduire dans un piège de la dette.

Voici quelques-unes des erreurs courantes que vous pourriez commettre et qui peuvent vous conduire au piège de la dette :

Ne pas payer la totalité de la facture de carte de crédit

Les émetteurs de cartes de crédit prélèvent des frais financiers élevés de 24 à 49 % par an sur la proportion impayée des factures de cartes de crédit. Ils révoquent également la période sans intérêt sur les nouvelles transactions par carte de crédit jusqu’au remboursement de la facture de carte de crédit impayée. Ainsi, le non-paiement de la totalité des factures de carte de crédit pendant plusieurs mois consécutifs ainsi que les dépenses continues par carte de crédit pendant cette période peuvent vous conduire à une dette de carte de crédit.

La meilleure façon de faire face à de telles situations est de convertir la partie inutilisable de la facture de carte de crédit. Optez pour l’option EMI si vous ne parvenez pas à régler votre facture de carte de crédit. Le taux d’intérêt appliqué sur une telle conversion EMI est bien inférieur aux frais financiers prélevés sur les factures de carte de crédit impayées. La durée de ces conversions EMI peut varier entre 3 et 60 mois en fonction de l’émetteur de la carte. Cela vous permet de choisir les durées EMI en fonction de la capacité de remboursement EMI.

Les émetteurs de cartes de crédit permettent également aux utilisateurs de cartes de convertir certaines transactions au-delà d’un montant seuil prédéterminé en EMI. Une fois que les titulaires de carte ont converti l’intégralité de leurs cotisations impayées en IME, ils peuvent bénéficier d’une période sans intérêt sur les nouvelles transactions par carte de crédit.

Payer juste le montant minimum dû à la date d’échéance

De nombreux utilisateurs de cartes de crédit pensent à tort que le remboursement du montant minimum dû (MAD) mentionné sur leur relevé de carte de crédit peut leur éviter des frais financiers élevés. Tout en payant MAD vous éviterait d’encourir des frais de retard de paiement pouvant aller jusqu’à Rs 1 300 et éviterait une réduction du pointage de crédit, vous continueriez à encourir des frais financiers sur le montant impayé de la facture de carte de crédit.

Utiliser une carte de crédit pour effectuer des retraits d’espèces aux guichets automatiques

Les émetteurs de cartes de crédit facturent des frais financiers sur tous les retraits d’espèces aux guichets automatiques effectués par carte de crédit. Ils prélèvent également des frais d’avance de fonds pouvant aller jusqu’à 3,5 % du montant retiré. Les titulaires de carte continueront à supporter des frais financiers jusqu’à ce qu’ils remboursent la totalité du montant retiré des guichets automatiques.

Évitez dans la mesure du possible les retraits d’espèces aux distributeurs automatiques par carte de crédit Si les retraits aux guichets automatiques deviennent totalement inévitables, assurez-vous de rembourser la totalité du retrait en espèces dès que possible.

Conseils pour sortir du piège de la dette de crédit

La conversion EMI devrait toujours être la première réponse pour vous éviter de tomber dans le piège de la dette de carte de crédit. Cela dit, vous devriez également explorer d’autres options si les taux d’intérêt facturés sur la conversion EMI et/ou le montant des cotisations de carte de crédit impayées sont plus élevés. Voici quelques-unes des options alternatives –



# Transfert de solde par carte de crédit :

De nombreux émetteurs de cartes de crédit offrent des options de transfert de solde aux utilisateurs existants de cartes de crédit d’autres émetteurs de cartes. Cette option permet aux utilisateurs de carte de transférer leur solde impayé à un autre émetteur de carte à un taux d’intérêt inférieur ou nul pendant une période prédéfinie, généralement jusqu’à 3 mois. Cette période est également connue sous le nom de période d’intérêt promotionnel. Cette option peut être particulièrement avantageuse pour ceux qui ont la capacité de rembourser la totalité de leurs cotisations impayées au cours de la période d’intérêt promotionnel spécifiée. Cependant, les émetteurs de cartes commencent à prélever des frais financiers habituels sur la proportion impayée du solde transféré après l’expiration de la période d’intérêt promotionnel.

Certains émetteurs de cartes de crédit autorisent également la conversion du solde transféré en EMI. Cette option serait utile pour ceux qui n’ont pas la capacité de rembourser la totalité du solde transféré au cours de la période d’intérêt promotionnel.

# Explorez d’autres options de prêt :

Les prêts personnels, les prêts en or et les prêts immobiliers complémentaires (dans le cas des emprunteurs de prêts immobiliers existants) peuvent être utilisés pour sortir des pièges de la dette des cartes de crédit. Les taux d’intérêt facturés par les prêteurs pour les prêts personnels, les prêts en or et les prêts immobiliers complémentaires sont généralement inférieurs aux taux d’intérêt facturés sur les conversions EMI. Par conséquent, ceux qui sont facturés à des taux d’intérêt élevés pour les conversions EMI peuvent envisager ces options de prêt alternatives pour réduire leur coût d’intérêt global. Un coût d’intérêt réduit augmentera leurs chances de sortir plus tôt du piège de l’endettement.

(L’auteur est directeur, Paisabazaar.com)

