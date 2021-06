Erreurs fréquentes lors de la cuisson avec la friteuse à air qui gâchent le résultat final | Vie

La friteuse à air est devenue l’alliée parfaite pour manger sain et sans gras tout en profitant de la texture de la friture. Mais soyez très prudent avec ces erreurs : nous les faisons très fréquemment et elles peuvent ruiner le résultat final.

Si vous êtes l’heureux propriétaire d’une friteuse à air, nous n’avons pas à vous parler de tous les avantages qu’elle offre. L’appareil à la mode vous permet de profiter de la délicieuse texture croustillante de la friture sans avoir besoin d’ajouter de graisse, ce qui le rend idéal pour les personnes qui souhaitent manger sainement sans sacrifier ces qualités.

La friteuse sans huile est très simple d’utilisation : il suffit de la brancher, de sélectionner le programme ou de sélectionner manuellement la durée et la température, de mettre les aliments dans le panier et d’attendre. De plus, il est bien plus polyvalent qu’on ne le pense a priori, puisque en plus de la friture, il peut également être utilisé comme four pour faire des gâteaux et des pizzas, par exemple.

Si vous recherchez une friteuse sans huile, nous avons sélectionné les meilleurs modèles que vous pouvez acheter dès maintenant dans différentes gammes de prix.

Mais, malgré toutes les vertus que possède cet appareil, vous pouvez accidentellement gâcher le résultat final. Si vous voulez éviter que cela ne vous arrive, prenez note de ces Erreurs courantes que vous pouvez commettre lorsque vous cuisinez avec une friteuse à air:

Ne pas préchauffer la friteuse à air avec des aliments frais. Le préchauffage de la friteuse diététique avant la cuisson des aliments frais est une étape clé. Sinon, n’ayant pas la bonne température dès le début de la cuisson, les aliments risquent d’être moelleux au lieu d’être croustillants. Utiliser des pâtes molles et liquides. Les pâtes liquides en vrac comme le tempura ne fonctionnent pas bien dans la friteuse à air – elles glissent des aliments et dans la base du panier. Utilisez plutôt des pâtes solides et consistantes. Remplissage excessif du panier. Regardez bien l’indicateur qui fait référence à la quantité maximale du panier et ne la dépassez pas. Pour que les aliments cuisent uniformément et correctement, il doit y avoir un espace entre eux afin que le flux d’air puisse se déplacer correctement. Ne déplacez pas la nourriture. Si vous souhaitez obtenir les meilleurs résultats avec votre friteuse à air, il est important de déplacer les aliments tout au long de la cuisson. De cette façon, vous vous assurez que tout est bien cuit et que le grillage est uniforme.

Toutes les informations dont vous avez besoin avant d’acheter une friteuse sans huile pour ne pas vous tromper dans votre choix, nous avons également sélectionné les meilleurs modèles.

Ne le nettoie pas bien. Maintenir la friteuse diététique en bon état d’hygiène est très important si vous voulez obtenir de bons résultats. Sinon, les aliments que vous cuisinez peuvent être contaminés par les odeurs et les goûts des repas précédents, ruinant ainsi votre vaisselle. Ici, nous vous expliquons comment nettoyer une friteuse à air. Ne pas laisser suffisamment d’espace pour recevoir de l’air. La friteuse sans huile a besoin d’une circulation d’air adéquate, sinon elle ne peut pas créer le flux d’air nécessaire pour cuisiner à l’intérieur. Laissez environ 15 cm d’espace sur tous les côtés. Assurez-vous également qu’il est placé sur une surface qui peut résister à la chaleur. Ajouter de l’huile lorsque vous n’en avez pas besoin. Si vous allez préparer des aliments précuits, comme des pommes de terre surgelées, des nuggets de poulet ou tout autre produit, vous n’avez pas besoin d’ajouter d’huile puisqu’ils en contiennent déjà. Ajoutez-le uniquement à des ingrédients frais, tels que des pommes de terre maison, de la viande ou du poisson, à l’aide d’un vaporisateur ou d’un vaporisateur. Ne sèche pas bien les aliments. L’humidité est le plus grand ennemi de la friteuse à air. Quand il fait humide, les aliments sont cuits à la vapeur et non croustillants, alors assurez-vous de bien sécher tous les ingrédients que vous avez mis dedans.