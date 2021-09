Erreurs très courantes que vous devez éviter à tout prix si vous ne voulez pas être piraté | La technologie

La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency des États-Unis explique les trois plus grandes erreurs que nous commettons chaque jour et qui mettent en danger notre cybersécurité.

Nous avons tous un ami qui a été piraté. Que ce soit votre compte Steam, Instagram, Facebook ou votre portefeuille de crypto-monnaie. Nous connaissons tous un ou plusieurs cas.

Cela est dû à plusieurs facteurs, à commencer parce qu’il y a de plus en plus de hackers et à finir parce que, la plupart d’entre nous, nous faisons très peu attention à la sécurité sur le réseau. Notre porte d’entrée est blindée, mais notre mot de passe a 4 caractères.

Pour cette raison, la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) des États-Unis a décidé de dresser un catalogue de comportements exceptionnellement dangereux pouvant mettre en danger la sécurité nationale et la nôtre.

Dans ledit catalogue, L’agence américaine liste trois actions vraiment risquées, qui sont responsables du piratage quotidien de milliers de personnes.

Voici les trois erreurs les plus courantes :

Utilisation de l’authentification en une étape : L’utilisation de l’authentification multifacteur (ou en deux étapes) peut aider à perturber plus de 99% des cyberattaques, selon les données CISA. Par conséquent, son utilisation est presque obligatoire puisqu’elle empêcherait presque tous les vols et usurpations de compte. Utiliser des mots de passe connus, fixes ou par défaut: Les mots de passe simples ou par défaut sont parfaits pour les cybercriminels car ils sont si faciles à contourner. Ils mettent également en garde contre l’utilisation de mots de passe qui ont déjà été violés et dont nous avons connaissance. Utilisation de logiciels non pris en charge: En utilisant des logiciels qui ne sont pas compatibles avec notre système d’exploitation ou qui sont devenus obsolètes lorsque nous cessons de recevoir des mises à jour, nous permettons aux cybercriminels d’exploiter de nouvelles vulnérabilités de sécurité qui surviennent car les anciens logiciels ne reçoivent généralement pas de correctifs de sécurité.

La CISA veille à ce qu’en évitant ces trois mauvaises pratiques, les institutions et les utilisateurs puissent améliorer la sécurité de nos équipements et infrastructures sans avoir à faire de gros sacrifices.

Comme vous pouvez le voir, il ne s’agit pas de recommandations compliquées ou de tout ce que nous n’avions pas déjà entendu, mais en termes de sécurité, cela ne fait jamais de mal de rappeler aux utilisateurs qu’ensemble, nous pouvons faire d’Internet un endroit plus sûr.