Errol Spence finalise l’unification à trois ceintures contre l’intelligent cubain Yordenis Ugas qui a battu Manny Pacquiao, mais le prochain combat de Terence Crawford n’est pas clair

Errol Spence serait actuellement en pourparlers avancés pour un combat d’unification à trois ceintures contre Yordenis Ugas qui aurait lieu au printemps 2022.

Le champion américain WBC et IBF semble très susceptible de rencontrer le champion cubain WBA qui a battu Manny Pacquiao en août.

Ryan Hafey/PBC

Spence est le champion poids welter WBC et IBF

Spence a enduré quelques années difficiles, ne combattant qu’une seule fois au cours de cette période.

Il a remporté son premier titre mondial en 2017 alors qu’il s’envolait pour le Royaume-Uni et détrônait le champion IBF Kell Brook.

En septembre 2019, il s’est unifié en prenant la ceinture WBC des mains de Shawn Porter.

À peine deux semaines plus tard, Spence a eu un accident de voiture à grande vitesse et a eu la chance de survivre car il a été éjecté de sa Ferrari parce qu’il ne portait pas de ceinture de sécurité.

En décembre 2020, il est revenu sur le ring et a opté contre un éventuel combat de mise au point en sautant directement avec Danny Garcia, qu’il a battu aux points.

Ryan Hafey/PBC

Ugas est le champion WBA des poids welters

Avec les choses apparemment sur la bonne voie, Spence a finalement obtenu un combat de rêve avec Manny Pacquiao pour août 2021.

Cependant, il a subi une déchirure de la rétine à l’œil gauche et a été exclu du concours avec moins de deux semaines à jouer.

Ugas est intervenu à la dernière minute et a misé son titre WBA contre Pacquiao à la place.

En dépit d’être l’outsider, le Cubain astucieux a présenté un affichage de boxe intelligent pour surpasser la légende philippine, qui a pris sa retraite après la défaite.

Mikey Williams/Meilleur rang

Crawford est le champion WBO des poids welters

Maintenant, Spence (WBC et IBF) et Ugas (WBA) sont deux des trois détenteurs du titre mondial et poids welter.

Terence Crawford possède la ceinture WBO et détient donc la dernière pièce du puzzle.

Un super combat entre Spence et Crawford semble désormais une possibilité beaucoup plus réaliste car ce dernier est devenu un agent libre après sa victoire sur Porter en novembre.

Pour le moment, Spence vs Ugas devra faire l’affaire.

La WBA a maintenant confirmé qu’elle avait approuvé le combat et, selon Mike Coppinger, un accord est en cours de finalisation pour mars ou avril.