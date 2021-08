Errol Spence Jr. a été exclu du combat avec Manny Pacquiao en raison d’une blessure à l’œil, le Cubain Ugás prendra sa place

Ethereum détient des gains au-dessus de la zone de résistance de 3 200 $ contre le dollar américain. Le prix de l’ETH reste attrayant et pourrait continuer à augmenter vers la résistance de 3 350 $. Ethereum se négocie bien au-dessus des niveaux de support de 3 100 $ et 3 150 $. Le prix […] More