Errol Spence Jr. se retire du combat de championnat contre Manny Pacquiao, un nouvel adversaire est annoncé

L’un des plus gros matchs de boxe de l’année a subi un revers. Mardi, le champion des poids welters unifié Errol Spence Jr. a annoncé qu’il se retirait de son prochain match Manny Pacquiao en raison de sa blessure à l’œil pendant l’entraînement, selon Yahoo Sports. Yordenis Ugas, l’actuel champion WBA des poids welters, prendra la place de Spence dans le combat du 21 août à Las Vegas.

La Nevada Athletic Commission a annoncé que Spence avait une rétine déchirée à l’œil gauche. Il a quitté Vegas pour rentrer chez lui à Dallas et subira une opération à l’œil. Dans un communiqué : Spence a déclaré : « Je suis très déçu de ne pas pouvoir combattre Manny Pacquiao le 21 août. « J’étais enthousiasmé par le combat et l’événement. Malheureusement, les médecins ont trouvé une déchirure dans mon œil gauche et ont dit que je devais me faire opérer dès que possible et qu’il n’y avait aucun moyen que je puisse me battre avec mon œil dans cet état. Je voudrais m’excuser auprès de tout le monde. Vous savez que je serai de retour bientôt de retour. Nous sommes revenus du pire.”

Yahoo Sports a parlé à Sean Gibbons, le président de MP Promotions de Pacquiao et a déclaré que Pacquiao voulait affronter Spence mais était prêt à combattre n’importe qui. « Le sénateur est très déçu de la blessure d’Errol Spence, mais il est heureux qu’il puisse encore concourir », a déclaré Gibbons. “Il avait l’air extraordinairement affûté à l’entraînement et aurait donné une excellente performance contre Spence.” Pacquiao, 42 ans, est actuellement sénateur des Philippines et devrait se présenter à la présidence en 2022, ce qui pourrait signifier que le combat avec Spence pourrait ne pas avoir lieu. bientôt.

Le match du 21 août sera le premier de Pacquiao depuis sa victoire sur Keith Thurman en juillet 2019. À l’époque, Pacquiao était le champion WBA (Super) des poids welters mais a été déchu du titre en janvier de cette année en raison de son inactivité. Le titre a été décerné à Ugas qui a remporté le titre WBA (Regular) l’année dernière.

“C’est un honneur de combattre le grand champion du monde de division multiple, Manny Pacquiao, car je suis plus que prêt à relever ce défi”, a déclaré Ugas dans un communiqué. “J’ai énormément de respect pour Pacquiao, mais je suis venir pour gagner ce combat. J’ai travaillé dur dans le camp avec mon entraîneur Ismael Salas et je sais qu’ensemble, nous élaborerons un plan de match magistral pour combattre tout ce que Manny apportera sur le ring. Je souhaite à Errol Spence Jr. un prompt récupération et je veux assurer aux fans que je serai à mon meilleur pour ce combat.”