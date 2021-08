Errol Spence reviendra à la boxe

Le préjudice subi par Errol spence Il l’a forcé à reporter son combat prévu avec Manny Pacquiao pour le 21 août. Derrick James, L’entraîneur de Spence, estime que le boxeur américain surmontera ses problèmes de rétine et pourra à nouveau boxer.

Errol va bien, et je ne suis pas un professionnel de la santé, donc je ne sais pas exactement quand il pourra revenir, mais il reviendra. Les boxeurs ont leur rétine décollée de temps en temps et ils reviennent. On ne sait pas comment c’est arrivé et on ne sait pas quand c’est arrivé »James a déclaré au magazine The Ring.

L’entraîneur confirme que l’équipe de Spence a appris la nouvelle de l’annulation du combat quelques heures avant qu’elle ne soit rendue publique, étant finalement le Cubain Yordenis Ugás qui boxera avec Manny Pacquiao.