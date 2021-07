Errol Spence souligne que s’il bat Pacquiao, il sera le meilleur du monde

in

Le champion poids welter de CConseil mondial de boxe, l’Américain Errol Spence Jr, a déclaré qu’avant Manny Pacquiao, vous jouez plus que les titres et si vous arrivez à le battre, vous ne doutez pas que ce serait le meilleur Libra x Libra.

Errol spence il n’a laissé aucun doute quand il a mentionné que battre Manny Pacquiao Celui-ci doit être reconnu comme le meilleur au monde.

“Une victoire sur Pacquiao montrera à tout le monde pourquoi je suis l’un des meilleurs combattants du monde. et le meilleur combattant à 147 livres. Pacquiao a su rester parmi les meilleurs pendant de nombreuses années”, a-t-il commenté. Spence dans une interview avec Brian Custer de Showtime.

Errol est depuis longtemps l’un des meilleurs champions des poids welters, depuis son sensationnel KO au 11e tour de Kell Brook en mai 2017 à Sheffield, en Angleterre.

Errol affrontera samedi 21 août l’ancien champion du monde philippin Manny Pacquiao au T-Mobile Arena, à Las Vegas, Nevada.

