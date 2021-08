Errol Spence subit une opération des yeux avec l’intelligent cubain Yordenis Ugas qui le remplace pour combattre Manny Pacquiao

Manny Pacquiao affrontera désormais Yordenis Ugas le 21 août après qu’Errol Spence a été expulsé avec une déchirure de la rétine à l’œil gauche.

Le champion poids welter WBC et IBF devait défendre ses titres contre la légende philippine lors d’un événement massif, mais a subi une intervention chirurgicale après que les médecins ont découvert la blessure grave.

Errol Spence – Instagram

L’œil de Spence a été bandé après la chirurgie

Spence a réagi : « Je suis très déçu de ne pas pouvoir combattre Manny Pacquiao le 21 août. J’étais enthousiasmé par le combat et l’événement.

“Malheureusement, les médecins ont trouvé une déchirure dans mon œil gauche et ont dit que je devais me faire opérer le plus rapidement possible et qu’il n’y avait aucun moyen que je puisse me battre avec mon œil dans cet état.

« Je voudrais m’excuser auprès de tout le monde. Tu sais que je reviendrai. Nous sommes revenus du pire.

Pacquiao a déclaré: “D’abord et avant tout, je demande à tout le monde de se joindre à moi pour prier pour un rétablissement complet et complet d’Errol Spence.

“Dieu merci, son examen physique a découvert son problème oculaire avant qu’il ne subisse d’autres dommages.

« J’ai accepté de combattre Yordenis Ugas le 21 août pour le championnat WBA des « super » poids welters.

“La bonne façon et la seule façon de gagner un titre mondial est à l’intérieur du ring.”

Pacquiao a maintenant 42 ans, mais est toujours considéré comme l’un des trois premiers poids welters

Lors du dernier combat de Pacquiao en juillet 2019, il a battu Keith Thurman pour remporter le titre WBA.

En raison de son inactivité, la WBA a pris la décision controversée après la pandémie de le retirer de la ceinture, de le faire «champion en récréation» et de mettre à niveau le porte-ceinture «régulier» Ugas pour devenir le champion du monde à part entière.

Le Cubain intelligent a un dossier de 26-4 (12 KO), mais est très bien noté n’ayant perdu qu’un combat depuis 2014 – une décision serrée et controversée contre Shawn Porter.

Ugas a déclaré : « C’est un honneur de combattre le grand champion du monde de division multiple, Manny Pacquiao, car je suis plus que prêt à relever ce défi.

“J’ai énormément de respect pour Pacquiao, mais je viens pour gagner ce combat.

Sean Michael Ham/TGB

Ugas est désormais le champion WBA des poids welters

« J’ai travaillé dur au camp avec mon entraîneur Ismael Salas et je sais qu’ensemble, nous élaborerons un plan de match magistral pour combattre tout ce que Manny apportera sur le ring.

«Je souhaite à Errol Spence Jr. un prompt rétablissement et je veux assurer aux fans que je serai à mon meilleur pour ce combat.

« Tout le monde connaît mon histoire sur la façon dont je suis venu en Amérique pour poursuivre mes rêves de devenir champion du monde, et il est maintenant temps de marquer mon héritage avec une victoire, en tant que l’un des meilleurs combattants cubains à avoir jamais mis une paire de gants.

“J’aime mon pays et je veux dédier ce combat à tous les hommes et femmes qui se battent pour la liberté.”