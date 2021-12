ERTHA lancera IDO sur les meilleurs Launchpads de jeu – Seedify, GameFi et RedKite

Kaunas, Lituanie, 17 décembre 2021, Chainwire

Cherchant à étendre le jeu pour gagner (P2E) et le métaverse à des profondeurs rarement explorées, ERTHA se prépare à lancer son IDO sur trois rampes de lancement de jeu différentes entre le 19 et le 21 décembre.

Le métaverse ERTHA, construit sur Binance Smart Chain, est un type de jeu Heroes Of Might And Magic qui s’inspire de notre expérience économique et sociale réelle pour explorer et enquêter sur le monde virtuel tout en combinant des éléments familiers de jeux tels que Second Life. Les utilisateurs peuvent choisir différents objectifs de vie, spécialisations, emplois et même pays, ainsi qu’acheter des terrains à l’aide de jetons non fongibles ou NFT.

Le globe d’ERTHA compte 350 000 parcelles HEX qui sont représentées sous forme de NFT. Après avoir acheté un terrain HEX, les joueurs recevront des revenus pour chaque transaction. En tant que propriétaire terrien à vie, les joueurs sont libres de choisir où vivre, étudier ou travailler et de gagner le jeton natif ERTHA.

Le jeu est conçu pour reproduire un environnement réel, simulant les actions des gens pour gagner leur vie. Les utilisateurs peuvent explorer ce métavers, acquérir des compétences du monde réel et jouer pour gagner.

Le jeton ERTHA jouera un rôle essentiel dans l’Erthaverse. En tant que jeu d’intrigue économique et politique, le jeton ERTHA a divers cas d’utilisation pour les joueurs. Les jetons ERTHA peuvent être utilisés pour influencer la politique du jeu, acheter des terrains, prendre des décisions de gouvernance, développer des biens immobiliers et bien plus encore.

L’équipe ERTHA est ravie d’avoir obtenu des places sur les meilleures rampes de lancement du marché des jeux de blockchain, alors assurez-vous de marquer vos calendriers pour les dates suivantes :

Seedify — 19 décembre

Un incubateur et une rampe de lancement très respectés pour les jeux et les joueurs blockchain. Seedify offre à leur communauté un accès rapide aux jetons des projets à venir avant qu’ils ne soient répertoriés sur les bourses.

GameFi — 20 décembre

Une plaque tournante globale pour la finance de jeux (GameFi). La plate-forme dessert les joueurs, les investisseurs et les commerçants de la blockchain, ainsi qu’une rampe de lancement exclusive au lancement de nouveaux jeux.

RedKite — 21 décembre

Une plate-forme de lancement et de financement décentralisée (DeFi) de pointe alimentée par PolkaFoundry. RedKite se concentre sur la fourniture d’un processus de vente de jetons unique et sans friction. Linas Kiguolis, PDG et fondateur d’ERTHA, a déclaré : « Nous sommes fiers d’être à la pointe du jeu blockchain et c’est un plaisir de nous lancer sur ces meilleurs rampes de lancement. Consultez notre bande-annonce de gameplay – je pense que cela démontre l’ampleur de ce que nous avons fait. »

