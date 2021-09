ERTHA Metaverse lance Own Your NFT Land

[PRESS RELEASE – Please Read Disclaimer]

L’année dernière environ a vu la croissance massive de l’espace des jetons non fongibles, qui – aux yeux de beaucoup – est sans doute devenu le domaine dont on parle le plus dans l’espace des crypto-monnaies. Avec des célébrités de toutes les industries essayant de profiter de l’engouement actuel, les NFT sont maintenant devenus l’endroit idéal pour les protocoles offrant des fonctionnalités et des services révolutionnaires.

ERTHA, dont le métavers a exploité l’un des jeux en ligne les plus légendaires des deux dernières décennies – Heroes of Might and Magic.

Sa vie économique et sociale, inspirée du jeu mentionné ci-dessus, est construite sur la Binance Smart Chain et vise à permettre aux utilisateurs d’explorer et d’explorer l’espace en choisissant des spécialisations et en augmentant la force des NFT.

Le processus de développement du projet a été complet car il a fallu à Alpha plus de 17 000 validations de code et plus de 30 000 heures d’écriture de code de programme pour fournir le produit final.

La carte d’ERTHA est divisée par des hexagones NFT. Cela permet aux joueurs d’être libres de choisir où vivre, étudier, travailler et gagner des jetons ETH. De nombreuses entreprises et acteurs préfèrent également payer des impôts sous la forme de la deuxième plus grande crypto-monnaie.

Le projet envisage des développements internes, tels que des différends territoriaux et des conflits internationaux.

L’influence politique métaverse d’ERTHA et la gestion des différents territoires sont contrôlées avec des instruments décentralisés, c’est-à-dire des contrats intelligents, à travers les épicentres financiers du jeu. L’influence politique présente plusieurs avantages pour les détenteurs de TVN.

Selon l’équipe, ERTHA a également promis une décentralisation complète pour ses propriétés foncières et ses attributs symboliques non fongibles.

À propos d’ERTHA

Le globe du projet d’ERTHA se compose de 350 000 parcelles de terrain HEX, toutes représentées sous forme de jetons non fongibles. Les utilisateurs possédant un terrain HEX auront la possibilité de recevoir une remise en argent pour chaque transaction effectuée avec Ethereum (ETH) en tant que propriétaire foncier. Le jeu est spécialement conçu pour reproduire un environnement réel, simulant les actions que les joueurs effectueraient pour gagner leur vie et continuer leur vie.

Comme mentionné ci-dessus, ERTHA est conçu pour inspirer la croissance économique et sociale, enquêter sur le nouveau monde en ligne et pousser les utilisateurs à augmenter leurs niveaux d’engagement dans l’espace NFT.

La source