Éruption du volcan d’Hawaï : Dernières photos et mises à jour alors que le Kilauea montre sa puissance | Monde | Nouvelles

On espère maintenant que l’activité actuelle reste limitée à la sécurité du parc national.

La porte-parole du parc national des volcans d’Hawaï, Jessica Ferracane, a déclaré à l’Associated Press qu’elle n’était pas encore arrivée au parc, mais que ses collègues ont rapporté avoir vu des éclaboussures de lave et une lueur dans le cratère du sommet.

Elle a dit : « Il a vu que de [the restaurant and hotel] Volcano House, qui se trouve à au moins 3 km du site de l’éruption, donc je suppose que… nous pourrons voir une jolie lueur, et qui sait quoi d’autre.”

Mme Ferracane a déclaré que la zone en éruption n’est pas proche des endroits où les gens peuvent faire de la randonnée ou de la voiture, et le parc reste ouvert.