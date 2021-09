Éruption du volcan La Palma EN DIRECT: Le deuxième tremblement de terre frappe alors que la lave près des maisons ralentit | Monde | Nouvelles

in

Plus tôt dans la soirée, vers 21 heures locales, une nouvelle fissure éruptive s’est ouverte dans la commune d’El Paso, forçant de nouvelles évacuations. Cela a été suivi par un tremblement de terre légèrement plus petit de magnitude 3,8. La lave se déplacerait toujours vers la mer, bien qu’elle se déplace maintenant à un rythme plus lent que prévu à l’origine.

Le volcan a jusqu’à présent détruit plus de 100 maisons et des milliers de personnes ont été évacuées des îles. Aucun décès n’a été signalé jusqu’à présent.

SUIVEZ CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT :