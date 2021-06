Éruption Early Prime Day, 50 $ de réduction sur les AirPods Max, 20 $ Blink Mini cam, plus – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Avec Prime Day 2021 maintenant dans un peu plus d’une semaine, Amazon est définitivement l’endroit où vous voulez aller pour voir toutes les offres les plus chaudes du marché. En fait, vous devez absolument arrêter ce que vous faites en ce moment et visiter La page des meilleures offres d’Amazon aussi bien que La page des offres Prime Day d’Amazon pour découvrir toutes les ventes folles qui se déroulent en ce moment à l’approche de Prime Day.

Préférez-vous simplement passer aux bonnes choses ? Ne vous inquiétez pas, car nous avons ce qu’il vous faut ici dans cette rafle. Les faits saillants de la liste de samedi incluent AirPods Pro de retour en stock au prix le plus bas d’Amazon de 2021, un nouveau prix bas historique sur AirPods Max grâce à un rabais énorme de 50 $, Caméras de sécurité à domicile Blink Mini pour seulement 19,99 $ chacun si vous êtes un membre Prime, résistant aux intempéries Cligner des caméras d’extérieur à partir de 49,99 $ au lieu de 90 $, la toute première remise d’Amazon sur le nouveau iMac 24 pouces alimenté par le processeur M1 d’Apple, un superbe et luxueux pommeau de douche à effet pluie c’est à seulement 15,11 $ grâce à une remise supplémentaire pour les membres Prime, best-seller Mini prises intelligentes TP-Link Kasa à un prix historiquement bas de seulement 6,07 $ chacun, le Jeu de tournevis de précision Nanch 22-en-1 les gens ne peuvent pas arrêter de délirer pour seulement 17,99 $ avec le code promo 5AITWTKZ, une remise insensée qui réduit le Projecteur home cinéma YABER Pro V7 de 600 $ à 299,99 $, et une offre d’une journée qui réduit le Écouteurs sans fil JBL FREE X true à seulement 39,95 $.

Faites défiler toutes les meilleures offres d’aujourd’hui ci-dessous!

Apple AirPods Pro Prix catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Nouveaux AirPods Max d’Apple – Argent Prix catalogue : 549,00 $ Prix : 499,00 $ Vous économisez : 50,00 $ (9%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Kasa Smart Plug Mini 15A, Smart Home Wi-Fi Outlet Fonctionne avec Alexa, Google Home & IFTTT, No Hub… Prix catalogue : 26,99 $ Prix : 24,29 $ Vous économisez : 2,70 $ (10 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Blink Mini – Caméra de sécurité intelligente enfichable d’intérieur compacte, vidéo HD 1080, vision nocturne, motio… Prix catalogue : 34,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 15,00 $ (43%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Blink Outdoor – caméra de sécurité HD sans fil et résistante aux intempéries avec une autonomie de deux ans et… Prix catalogue : 89,99 $ Prix : 49,99 $ Vous économisez : 40,00 $ (44 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Apple iMac 2021 (24 pouces, puce Apple M1 avec processeur à 8 cœurs et GPU à 7 cœurs, 8 Go de RAM, 256 Go) – S… Prix : 1 249,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Pommeau de douche à pluie de 8 pouces Hopopro Pommeau de douche fixe haute pression Pommeau de douche à haut débit avec ajustement… Prix catalogue : 20,99 $ Prix : 15,11 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Jeu de tournevis de précision pour l’électronique, le kit d’outils de réparation multifonction tout-en-un Nanch comprend… Prix catalogue : 19,99 $ Prix : 17,99 $ Vous économisez : 2,00 $ (10 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode coupon : 5AITWTKZ

Projecteur Bluetooth WiFi YABER Pro V7 9500L 5G, Correction automatique de la distorsion trapézoïdale 6D et 4P/4D, Infinity Zo… Prix catalogue : 599,99 $ Prix : 299,99 $ Vous économisez : 300,00 $ (50%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

JBL FREE X – Écouteurs intra-auriculaires Bluetooth sans fil avec microphone, écouteurs Bluetooth sans fil… Prix catalogue : 49,95 $ Prix : 39,95 $ Vous économisez : 10,00 $ (20 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.