Erviti à court de prix à Nîmes

07/08/2021 à 19:03 CEST

« Allez, Erviti, allez ! C’est le cri qui atteint le couloir qui sait que lorsque le train s’arrête à la gare, ils doivent monter dans le wagon. « Ce n’est pas tous les jours qu’une personne sociable dispute une étape du Tour ». Imanol Erviti arrive deuxième et démissionne avenue Salvador Allende à Nîmes. Il est entré dans la fuite par hasard, car il y avait une embardée et tout à coup, il en a trouvé 12 autres avec de l’asphalte entre les deux. C’est arrivé lorsque le vent a cessé de souffler et qu’un certain calme chicha a pris le relais du peloton.

Erviti, 37 ans et 12 Tours avec celui-ci, échappé mais inquiet car c’est lui qui doit protéger Enric Mas par étapes menacées par le vent, comme hier en direction de Nîmes et aujourd’hui en direction de Carcassonne. Parce que Erviti est l’archétype du grégaire et du capitaine de route, ordres et commandes, de Movistar. C’est un travailleur acharné sur la route, un domestique comme on l’appelait autrefois, de ceux qui descendent à la voiture chercher de la batterie, de ceux qui prêtent le vélo si le patron le perd et de ceux qui reçoivent l’ordre de tirer pour que le Leader reste au volant à l’abri de l’air et roule avec moins d’usure.

Mais personne n’est là pour donner quoi que ce soit. Et encore moins le Movistar, et parce que Mas avait déjà à ses côtés Jorge Arcas, un débutant mais qui joue un bon Tour loin de la caméra et des succès. Alors Erviti avance, cherche la victoire et jouit de la gloire de se sentir comme une star à la télévision et à plusieurs reprises en tête de la course avec la possibilité de se battre pour la victoire et d’ajouter une victoire aux deux étapes de la Vuelta qui figurent dans son palmarès. sur le Tour.

Tout est parfait. Les jambes d’Erviti fonctionnent, il roule merveilleusement accouplé, le vent ne gêne pas et le peloton avec Tadej Pogacar, qui a enterré la hache de guerre un jour, se détend un quart d’heure.. Tout cher. Les 13 commencèrent à s’attaquer et peu à peu les plus faibles tombèrent ; Sans force, cela ne vaut même pas la peine de vous appeler Julian Alaphilippe.

Erviti est déjà là avec seulement deux rivaux. Et puis vient l’attaque de l’Allemand Nils Politt, partenaire de Peter Sagan qui a dit hier au revoir au Tour. Il reste 10 kilomètres à parcourir. La chaleur ne presse pas non plus, la pluie ne menace pas non plus, et pour ne rien arranger, le vent s’est calmé. «Quand il demarró j’allais à la limite. C’était juste une question de jambes». C’est déjà connu. Soit l’écart se referme aussitôt, soit des secondes commencent à tomber devant un coureur qui se sent animé, qui entend les cris des Nîmois, qui frappe son casque comme pour célébrer qu’il a la tête claire et qu’il va réaliser le rêve qu’il cherche, un Étape de la tournée. C’est celui qui échappe à Erviti, qui sait qu’il doit retourner travailler pour Mas, s’occuper de lui dans la plaine comme le fait Alejandro Valverde sur la montagne, celui qui a étouffé le cycliste majorquin à seulement deux kilomètres du sommet du Ventoux . Là, il était essoufflé. Ses blessures étaient douloureuses depuis la chute de dimanche et le podium à Paris est monté en flèche. Mais il promet de continuer à se battre… et avec Erviti à ses côtés. Jusqu’à la victoire.