Eryk Anders, l’ancien joueur de la NFL qui triomphe à l’UFC

La liste des combattants de la UFC est riche d’histoires qui dépassent l’octogone et l’une d’entre elles est celle de Eryk Anders, qui avant d’être l’une des stars de la cage jouait au football américain. Aussi connu sous le surnom de ‘Ya Boi’ Derrière ce géant de 185 centimètres et 84 kilos de poids et 33 ans, il y a un combattant fait pour lui, qui malgré avoir perdu son dernier combat face au combattant Krzysztof Jotko, a un puissant coup de poing redouté dans la cage, comme le nom de la scène dans laquelle se déroulent les combats est connu.

Eryk Anders est né par hasard sur la base de la L’armée de l’air des États-Unis aux Philippines, où se trouvait alors sa mère. En deuxième année au lycée, il a déménagé à San Antonio, Texas, où il a joué au football pour le Lycée Smithson Valley.

Après avoir obtenu son diplôme, Anders a commencé au Université de l’Alabama en 2006, jouant de 2006 à 2009 en tant que « secondeur » pour Marée rouge, atteignant le Championnat national BCS de l’année 2009 contre Longhorns du Texas. Après l’université, il a signé un contrat d’agent libre avec le bruns de Cleveland de la Ligue nationale de football (NFL), jouant également dans le Ligue canadienne de football (LCF) et dans le Football d’arène, avant d’échanger le football contre des gants UFC.



Vidéo

On pensait qu’il allait faire fortune dans la NFL, mais au final il a été séduit par les arts martiaux mixtes

Probablement, le bon départ dans les arts martiaux mixtes est ce qui l’a convaincu qu’il voulait essayer de se forger un avenir dans ce domaine, et pour cela il est parti du bas. Il a commencé sa carrière dans la chance du combat en tant qu’amateur en 2012, en tant qu’amateur, menant à un total de 22 combats, avant de vaincre comme un cyclone à Josh framboise à son premier match professionnel. Cela n’a duré que 40 secondes.

‘Ya Boi’ est un combattant impliqué dans sa communauté

Instagram

Après ces débuts brillants, Anders – qui est marié au professeur d’anglais Yasmine, également amateur de gymnases – il a suivi le chemin habituel jusqu’à ce qu’il atteigne la Ligue des champions d’arts martiaux mixtes, le Championnat de combat ultime (UFC), après avoir parcouru le Bellator MMA et le Alliance de combat d’héritage.

Et, comme cela s’est produit lors de son premier combat professionnel, la première fois que ce guerrier poids moyen s’est enfermé dans la cage – le 23 juillet 2017 – il a enjambé son rival, le Brésilien Rafael Natal, déjà à la retraite, qu’il a envoyé à l’infirmerie au premier tour après l’avoir mis KO. Depuis lors, ‘Ya Boi’ a construit un record de 13-5-0, avec huit de ses victoires par KO, sept d’entre elles au premier tour, une par soumission et une par décision des juges, ayant inscrit environ 300 000 dollars.

Il a fait ses débuts en donnant à son rival un superbe KO dès sa première minute dans la cage de l’UFC

Comme n’importe quel combattant de l’UFC en quête de gloire et de fortune, c’est pourquoi il a quitté le football. Il se peut qu’il ait subi un revers dans ses aspirations face au Polonais Jotko, contre lequel il recherchait sa troisième victoire d’affilée.

Il ne faudra pas longtemps avant qu’il affronte de nouveaux objectifs, fidèles à son style et à sa façon de voir la vie : « Ils me proposent des combats, je signe le contrat, je me présente et essaie de faire le travail. J’aime rester actif”, a déclaré une fois ‘Ya Boi’, qui continue de poursuivre le rêve d’entrer dans le top 15 de sa division, ce qui lui permettrait de combattre plus important et de monter dans le “classement et de devenir champion”. souligné dans le précédent avant Krzysztof Jotko.

Course vers la gloire qui ne l’empêche pas de garder les pieds sur terre, comme on l’a vu ces derniers jours, dans laquelle il a été vu aider à la distribution de nourriture aux personnes les plus démunies en raison de la pandémie de coronavirus dans la ville de Birmingham (États-Unis).