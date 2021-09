Erykah Badu et d’autres se joindront au défilé de mode Savage X Fenty de Rihanna

Rihanna a révélé une bande-annonce pour son prochain défilé de mode Savage X Fenty. De plus, elle a annoncé que Erykah Badu, Troye Sivan, Jazmine Sullivan, et Sabrina Charpentier.

Selon un communiqué de presse officiel, le défilé de mode de la collection de lingerie Savage X Fenty 2021 de Rihanna est censé dégager « l’énergie du méchant » en incorporant « des lignes fortes qui tracent les contours du corps et des silhouettes non conventionnelles qui repoussent les limites de l’individualité pour faire ressortir le méchant dans Tout le monde.”

Parmi les autres artistes qui apparaîtront au salon, citons Normani, Papa Yankee, et Nas. L’intégralité de l’émission sera disponible en streaming à partir du 24 septembre exclusivement sur Prime Video d’Amazon.

En août, il a été annoncé que Rihanna avait officiellement rejoint le club des milliardaires, due en grande partie à son succès Fenty.

La célèbre publication a estimé que la pop star et magnat des affaires vaut maintenant 1,7 milliard de dollars, ce qui en fait la musicienne la plus riche du monde et la deuxième artiste féminine la plus riche au monde après Oprah Winfrey. On estime que 1,4 milliard de dollars de cette fortune provient exclusivement de Fenty Beauty, dont Rihanna détient 50% des parts. Une grande partie du reste de sa valeur nette – environ 270 millions de dollars – provient des ventes découlant de sa carrière musicale et d’actrice ainsi que de sa participation dans Savage x Fenty.

Forbes attribue le succès de Fenty Beauty non seulement à sa célèbre fondatrice, mais aussi à sa gamme de produits unique et diversifiée, avec un fond de teint disponible dans 50 tons de peau différents pour les femmes de couleur. Une coentreprise à 50-50 avec le conglomérat de luxe français LVMH, qui possède également le détaillant de maquillage Sephora, Fenty Beauty aurait accumulé 550 millions de dollars au cours de sa première année civile en 2018, battant d’autres lignes de célébrités comme Kylie Cosmetics de Kylie Jenner et KKW de Kim Kardashian West Beauté. Les ventes de cosmétiques ont rebondi après leurs creux pandémiques et ne devraient augmenter qu’au cours de l’année à venir.

