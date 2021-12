Erykah Badu, Nas et d’autres en tête d’affiche du festival Smokin Grooves

Smokin Grooves Festival a annoncé la programmation de l’itération 2022 de son festival. La programmation est titrée par des stars telles que Erykah Badu, Nas, Miguel, Les racines, Jhené Aiko et plus.

D’autres actes à accomplir comprennent des actes comme Smino, Sir, Internet, Flying Lotus et Thundercat, ainsi que Roy Ayers, Angie Stone, Musiq Soulchild, Dwele et bien d’autres.

Une expérience Neo-Soul intemporelle reliant plusieurs générations d’artistes aura lieu au Los Angeles State Historic Park le samedi 19 mars 2022.

Il y aura une prévente spéciale à partir du vendredi 3 décembre à 10 h 00 PT pour les invités qui s’inscrivent pour un accès anticipé aux pass en ligne à l’adresse smokingroovesfestival.com. Après la prévente, tous les billets restants encore disponibles seront mis en vente au grand public à partir du vendredi 3 décembre à 14 h HP. Les billets GA commencent à 184,99 $ et les billets VIP (uniquement disponibles pour les clients de 21 ans et plus) à partir de 399,99 $.

L’annonce de la composition est un moment excitant pour les fans d’Erykah Badu, qui est connu pour être un acte difficile à saisir sur la route. Après une interruption de deux ans, il a été récemment annoncé que le Love Supreme Jazz Festival reviendrait en 2022. avec un titre exclusif de la reine de la néo soul Erykah Badu le samedi 2 juillet.

Confirmé comme le seul spectacle de Badu au Royaume-Uni en 2022, l’apparition massivement attendue au festival sera la première performance britannique de la star plusieurs fois récompensée aux Grammy Awards depuis trois ans.

L’un des artistes les plus influents de l’ère moderne, le son de Badu est un paysage sonore luxuriant mélangeant une multitude de genres dont le jazz, le R&B, le funk, la soul et le hip hop. Premier album certifié triple platine Baduizm, qui fête ses 25 ans en 2022, a remporté un succès commercial et critique généralisé à Badu et lui a valu des comparaisons avec des personnalités comme Billie Holiday, Lauryn Hill et Stevie Wonder.

La programmation complète du festival est : Erykah Badu, Nas, The Roots, Miguel, Jhené Aiko, The internet, Flying Lotus, Kamasi Washington, Thundercat, Smino, Hiatus Kaiyote, Sir, Little Dragon, Toro y Moi, Musiq Soulchild, India.Arie , Macy Gray, Angie Stone, Leela James, Talib Kweli, Roy Ayers, Dead Prez, Slum Village, Dwele Joe Kay, Ravyn Lenae, Phony Ppl, Bilal, Goapele, Fousheé, Free Nationals, Yussef Dayes, Charlotte Day Wilson, Domi & JD Beck, Unusual Demont, Daydream Masi, Blu & Exile et Jelani Aryeh.

Visitez le site officiel de Smokin Grooves pour plus d’informations.