Erykah Badu ne se produira qu’en 2022 au Royaume-Uni au Love Supreme Fest

Après une interruption de deux ans, le Love Supreme Jazz Festival reviendra en 2022 avec un spectacle exclusif de la reine de la néo soul Erykah Badu le samedi 2 juillet.

Confirmé comme le seul spectacle britannique de Badu en 2022, l’apparition massivement attendue au festival sera la première performance britannique de la star plusieurs fois récompensée aux Grammy Awards depuis trois ans.

L’un des artistes les plus influents de l’ère moderne, le son de Badu est un paysage sonore luxuriant mélangeant une multitude de genres dont le jazz, le R&B, le funk, la soul et le hip hop. Premier album certifié triple platine Baduizm, qui fête ses 25 ans en 2022, a remporté un succès commercial et critique généralisé à Badu et lui a valu des comparaisons avec Billie Holiday, Lauryn Hill et Stevie Wonder.

Très vénérée par ses contemporains, Badu a collaboré avec de nombreux artistes dont Flying Lotus, Les racines, Outkast, Tyler The Creator et Janelle Monae, et en 2020 sa bataille de Verzuz TV avec Jill Scott a eu plus d’un milliard d’impressions en ligne : un puissant rappel de son influence continue sans faille.

Le directeur du Love Supreme Festival, Ciro Romano : « Nous ne pourrions être plus heureux d’annoncer Erykah Badu, une véritable innovatrice et sans aucun doute l’une des interprètes les plus excitantes de sa génération, en tant que premier artiste confirmé pour Love Supreme 2022. Nous en avons beaucoup plus des annonces de grands noms prévues au cours des prochaines semaines et nous sommes impatients d’accueillir notre famille Love Supreme dans les South Downs l’été prochain.

Le Love Supreme Jazz Festival revient à Glynde Place dans l’East Sussex du 1er au 3 juillet 2022. D’autres actes seront annoncés dans les semaines à venir. Les billets commencent à 63 £ (des billets jour, week-end, camping, supremium et glamping sont disponibles) et sont en vente le vendredi 29 octobre 2021 à partir du festival site officiel. Les billets conservés à partir de 2020 ou 2021 seront automatiquement transférés aux nouvelles dates du festival en 2022.

Écoutez le meilleur d’Erykah Badu sur Apple Music et Spotify.