Es el momento! Lélévate un Apple TV rebajado y con envío gratis

Si llevas tiempo planteándote la compra de un reproductor multimedia para mejorar la experiencia que tienes con el televisor, y desseas que ofrezca el mejor funcionamiento posible con los dispositivos de Apple, hay buenas noticias para ti. Estas tiene que ver con la posibilidad de comprar en El Corte Inglés un Apple TV avec un rebaja important.

En este momento existe un descuento del 16% en la mencionada tienda online para que te hagas con este accesorios. Esta es un cifra que no es precisamente muy habituel para compra el modelo de última generación del dispositivos de la compañía de Cupertino del que estamos hablando. Concretamente tienes que pagar 149,99 euros, lo que no está nada mal y, además, es important mencionar que no debes pagar ahora mismo nada por el envío a casa (con recepción asegurada antes del 10 de diciembre).

Options d’Apple TV

Para empezar es important destacar que la calidad de imagen que permite este dispositivo es 4K, lo que asegura que se combina a la perfección con cualquier tele que se tenga en casa (independientemente de la marca y tamaño de la pantalla que esta tenga). Además, para que también disfrutes al máximo de lo que ves, este es un modelo que ofrece compatibilidad con contenidos HDR10 et Dolby Vision. De esta forma, si tienes una cuenta en alguna plataforma de vídeo en streaming también estarás seguro que disfrutarás de la máxima precisión y realismo de los colores.

Por otro lado, y teniendo en cuenta que la compatibilidad con los diferentes productos de la conocida compañía norteamericana es perfecta, debes saber que en su interior encontrarás un procesador puce A10X de l’architecture de 64 bits. De es a forma, siempre el rendimiento que consigues al ejecutar cualquiera de las aplicaciones compatibles con el Apple TV que hay en la tienda oficial siempre irá como la seda. En lo referente a la calidad de sonido, también hay buenas noticias ya que este es un modelo compatible con Dolby Digital (con soporte para 7.1 canaux).

Bonne connexion

Este apartado está perfectamente solvantado por parte de Apple, ya que por ejemplo la conexión con el televisor se realiza mediante el uso de HDMI. Por lo tanto, la compatibi9ldiad es excelente y, también, the sencillez de uso ya que el cable sólo se puede utilizar en una posición. Además, también encontraras para acceder a Internet tanto puerto Ethernet para el uso de cable como Wifi para que no tengas que poner ninguno por medio. Evidentemente, y para no defraudar, también puedes utilizar Bluetooth en el caso que desees utilizar un accesorio que soporte esta opción.

Finalmente es important indicar que al completeo Apple TV no le falta un mando a distance que permite navegar por la interfaz de usuario -que, por cierto, es muy intuitiva- de forma sencilla y cómoda. Este elemento, aparte, también tiene un segunda función debido a la inclusión de un micrófono: dar acceso al asistente de voz Siri con el objetivo de poner las cosas lo más fáciles a los que decidan comprar este completo reproductor que tiene una calidad que está fuera de toda duda.