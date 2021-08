Es este el proyector perfecto? Oui, 4K, Chromecast et prix de vente

Hay una énorme cantidad de proyectores en el mercado, lo que hace que podamos comprar muchos con une énorme relation calidad/precio. Amazon es uno de los portales que más oferta dispone en este sentido. El Seelumen FH600 es uno de estos proyectores, ya que en estos momentsos dispone de una interesante oferta, a la que hay que sumar un código descuento adicional.

Projecteur de qualité avec Android

Estamos ante un producto compacto y silencioso, que funciona con el sistema operativo Android TV 6.0.1. Eso significa que podremos descargar aplicaciones et qu’es compatible avec Chromecast. Es decir, que podremos lanzar contenidos directement desde nuestro móvil o tablet. Youtube, Netflix ou Disney Plus, fils algunas de las aplicaciones más populares que admiten el sistema de transmisión inalámbrica de Google. Avec 8 Go de mémoire interne et 1 Go de mémoire RAM pour assurer un rendu fluide.

El proyector Seelumen FH600 destaca por ser uno de los proyectores LCD de LED plus silencieux de su gama, que es capaz de reproducir contenu en FullHD de forma nativa y hasta en 4K escalado. Dispone de una luminosidad de 6.000 lúmenes y permite proyectar une énorme imagen de hasta 120″. Al ser un producto compacto, permite instalar el proyector desde cualquier ángulo y controlarlo con el mando a distancia. Aunque tengamos un espacio reducido podremos aprovechar su potencial, ya que su gran óptica permite conseguir gran tamaño de proyección a cortas distancias. También incluye zoom numérique, que evita las pérdidas de calidad a la hora de reducir el tamaño de la proyección en grandes distances.

Al disponer de conectividad Bluetooth, podremos conectar auriculares inalámbricos o cualquier tipo de fuente de audio que soporte esta tecnología para potenciar el sonido durante las proyecciones. Además, tout contar avec Android, dispone de Google Play, donde podremos descargar cientos de aplicaciones incluyendo gran cantidad de juegos. De esta forma y conectando un mando Bluetooth, podremos convertir el proyector en una pequeña consola de videojuegos, pero a tamaño gigante.

Con un precio de escándalo

Este proyector tiene un precio oficial de 190 euros. No obstante, ahora mismo lo encontramos en Amazon por un precio de 161,49 euros, descuento al que tenemos que añadir un código descuento adicional de 30 euros. Al pulsar en la casilla de este descuento, veremos que el pago final par el Seelumen FH600 sera de 131,49 euros. Como es de costumbre, los clientses Prime de Amazon tienen asegurada la entrega gratuita del producto. También es cierto que este descuento no va a durar siempre, por lo que ahora puede ser un buen momento para aprovechar la ocasión para montar el cine en casa que siempre hemos querido.