‘Es-tu l’élu?’ La star Connor Smith arrêtée pour avoir violé une adolescente de 16 ans

Connor Smith — qui a déjà participé à l’émission « Are You the One? » de MTV — a été arrêté dans l’Indiana pour avoir violé et agressé brutalement une jeune fille de 16 ans… selon les autorités locales.

Des flics du comté de Cook, dans l’Illinois, ont arrêté Smith sur plusieurs chefs d’accusation la semaine dernière – y compris un chef de viol, de violence sexuelle et deux chefs de séquestration… et le récit énoncé dans l’affidavit d’arrestation est insensé.

Dans les documents, obtenus par TMZ, l’adolescente non identifiée a déclaré aux flics qu’elle avait été enlevée de sa chambre en juillet après être allée rendre visite à des membres de sa famille dans l’Indiana. Elle a d’abord dit qu’elle avait échangé des informations sur Snapchat avec quelqu’un qui vendait un chat et lui avait donné l’adresse de la maison où elle résidait.

La victime présumée a déclaré à la police que ce soir-là … un homme a arraché la moustiquaire de la fenêtre de sa chambre, l’a tirée hors de la pièce, l’a jetée dans son camion et s’est rendue dans un motel tout en l’agressant sexuellement. Dans des interviews ultérieures, elle a déclaré qu’elle s’était en fait liée avec l’agresseur présumé sur une application de rencontres et qu’elle s’était volontairement glissée pour le rencontrer.

En tout cas, une fois qu’elle l’a rencontré dans le camion, elle dit qu’elle « a immédiatement eu un mauvais pressentiment »… la chambre du motel et forçant à nouveau le sexe oral.

Une fois qu’il a terminé, l’adolescent affirme qu’il l’a reconduite chez elle et lui aurait dit qu’il reviendrait la nuit suivante pour la récupérer. Quand ils sont arrivés dans son quartier, les flics ont dit que sa famille était à sa recherche… et dès qu’ils ont vu le camion, ils ont tous donné la chasse.

La victime présumée a pu s’échapper, mais les témoins ont obtenu suffisamment d’informations sur le véhicule pour les transmettre aux flics … qui l’ont ensuite épinglé à Smith, qui était apparu dans l’émission MTV en 2015.

L’adolescent l’a identifié dans une série de photos. Les flics disent qu’il semble avoir voyagé de l’Illinois pour commettre les crimes. Il y a été arrêté et attend son extradition vers l’Indiana.