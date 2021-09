Es-tu l’élu? Les stars Uche Nwosu et Clinton Moxam sont mariées

in

Ce couple vient de prouver qu’ils sont vraiment faits l’un pour l’autre.

Es-tu l’élu? étoiles Uche Nwosu et Clinton moxam, qui a partagé une connexion instantanée sur la saison six de la série de rencontres MTV, est officiellement devenu mari et femme. Le couple s’est marié le samedi 7 septembre. 4 à Chicago avec leurs proches à leurs côtés.

Alors que les jeunes mariés n’ont pas encore partagé publiquement les détails de leur grand jour, certains de leurs invités ont publié des images en coulisses sur les réseaux sociaux qui montraient leur mariage de conte de fées. Es-tu l’élu? alun Antoine Martin capturé le moment spécial où le couple a échangé ses vœux, tandis que Kam williams a mis en ligne un court clip de la danse lente d’Uche et Clinton pendant la réception.

“Tellement honoré d’être témoin de cette union”, a écrit Kam sur Instagram Stories, commentant plus tard leur première danse, “La plus belle chose que j’ai jamais vue de ma vie.”

Beaucoup d’autres Êtes-vous le seul ? stars ont assisté à la cérémonie, dont Malcolm le batteur, Nicole renverseur, Soulage le chasseur et Zoé pugh. Les défis Leroy Garrett, ainsi que Love Island’s Justine Niba et Cely vazquez, a également reçu une invitation au mariage du couple.