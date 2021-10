Es un regalo… disco SSD Samsung de 500 Go en offre pour 76,31€

Set trata de un disco SSD de pequeño tamaño con un diseño compacto, ligero y muy resistente. Concretamente, este disco Samsung T5 dispone de una carcasa metálica en color azul metalizado que tiene unas dimensions de tan solo 7,4 cm de largo, 5,4 cm de ancho y un grosor de tan solo 1 cm. Un dispositivo que solo pesa 51,03 gramos y que por lo tanto, podrás llevar en cualquier bolsillo con total comodidad.

Buen rendimiento y muy resistente

A pesar de su reducido tamaño, en su interior cuenta con 500 Go d’espace para guardar todo lo que queramos. Además, al ser una unidad de estado sólido, este SSD Samsung ofrece unas velocidades de lectura y escritura de hasta 540 Mbit/s. Esto significa que podremos acceder a todo lo que guardemos en el disco de la manera más rápida, hacer copias de seguridad o transferir datos del disco a otro dispositivo y viceversa a gran velocidad.

El propio SSD Samsung T5 incluye un software con el que Podemos configurar fácilmente el cifrado por contraseña de todo lo que guardamos en el disco. Para ello utiliza un cifrado AES de 256 bits que permite guardar todos nuestros datos lo más seguro y privado posible.

Un atractivo SSD externo, este de Samsung, en el que poder guardar todos nuestros archivos, documentos, fotos, vídeos, aplicaciones o juegos de la forma más segura posible para poderlo llevar cómodamente de un lado para otro y tener acceso a elloso en cual . Su gran resistencia, hace que soporte incluso caídas de hasta dos metros de altura, por lo que nuestros datos irán siempre bien protegidos a todos los niveles.

Este SSD Samsung est compatible avec les systèmes d’exploitation les plus utilisés Windows 10, Linux, macOS e incluso podemos conectarlo con nuestro móvil Android.

Descuento pour le SSD Samsung T5 de 500 Go

El precio oficial para este modelo con capacidad of 500 GB es of 124,99 euros, pero gracias a la oferta que encontramos in estos moments in Amazon, es posible comprarlo con an interesante ahorro. Actualmente, el gigante de las compras online ha aplicado un descuento de casi el 40%, lo que supone un ahorro de casi 50 euros en su compra.

Es decir, de los 124,99 euros de su precio de venta recomendado, solo tendremos que pagar 76,31 euros si realizamos el pedido mientras dura la oferta. Una oferta que además, incluye los gastos de envío gratis y un plazo de entrega de tan solo tres días naturales. Si somos clients Amazon Prime, entonces podemos recibirlo en casa gratis de un día para otro.