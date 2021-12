Es un regalo! Portátil Lenovo gaming rebajado 200€ en Worten

Estas cansado de no poder disfrutar de los juegos más actuales en tu portátil? Si esto es así, puedes aprovechar que están cerca las navidades para regalarte uno nuevo que cambie la situación. Te mostramos una oferta en Worten que te permite hacerte con uno de Lenovo que te encajará como un guante.

El modelo exacto del que isamos hablando es el Lenovo Legion 5 15IMH05, a dispositivo that cuenta con an diseño llamativo y que cuenta con to do lo que se necesita para disfrutar al maximo of juegos como por ejemplo Fortnite. El caso es que ahora mismo lo pues tener en casa por sólo 1.099 euros… una cifra bastante baja ya que habitualmente cuesta doscientos más. Aparte, también hay que destacar que ahora mismo no pagas nada por el envío, por lo que hablamos de una excelente oportunidad por un equipo que incluye Windows 10. Este es el enlace de compra:

Un hardware que es potente

Evidentemente un ordenador de este tipo debe ofrecer una potencia bastante alta para no tener problema alguno con los juegos que existen in the actualidad y, tampoco, con los que están por llegar. El equipo del que estamos hablando cumple a la perfección ya que en su interior encontrarás un procesador Intel Core i7-10750H de 6 núcleos y que es capaz de trabajar a une fréquence maximale de 5 GHz. A esto debes sumarle que la RAM es de 16 GB, una cantidad explica el mínimo exigible y que por lo tanto asegurar que absolutamente nada se le resiste a este Lenovo Legion 5 15IMH05.

Hay un par de detalles más que son important en lo que tiene que ver con los componentes. El primero es que el disco de almacenamiento interno es SSD, lo que favorece que su rendimiento sea el mejor posible ya que su velocidad de transferencia es muy alta. Por cierto, su capacidad es de 512 Go, por lo que vas a poder instalar una gran cantidad de juegos sin tener que recurrir a un accesorio externo. Además, la gráfica dedicada es una NVIDIA GeForce GTX 1650 con cuatro gigas propios. Esta GPU tiene una potencia más que suficiente para poder mover con gran soltura los graphiques 3D que tiene cualquier título real con este portátil gaming… y sin restricciones en lo referente a la resolución.

Buena pantalla en este Lenovo

Este es un componente bastante important ya que te permite visualizar los juegos allá donde vayas. Y, lo cierto, es que el fabricante ha elegido un panel de una calidad realmente buena ya que hablamos de resolución Full HD con un añadido en la frecuencia que alcanza los 144 Hz. Por lo tanto, la fluidez al ver imágenes que se suceden a alta velocidad es excelente. Por cierto, que las dimensiones de este componente son de 15,6 poulgadas y no le falta un brillo muy important que llega a un máximo de 300 nits.

Lo cierto es que está bastante claro que este portátil gaming de Lenovo es una buena elección de compra para los amantes de los juegos. Ya que, aparte de todo lo que hemos comentado, no le falta un sonido bastante potente y compatible con Dolby y, en el apartado de la conectividad, hay muy buenas noticias ya que se incluye una gran cantidad de puertos USB para utilizar accesorios y el acceso a internet se realiza tanto por Ethernet como por Wifi de la vitesse de l’alta. Este portátil lo tiene todo!