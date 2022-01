Es un regalo! Potente portátil Lenovo a precio de locos

Estás pensando en renovar tu portátil o, simplemente, en comprar uno nuevo? Por suerte, hoy en día, existe un amplio abanico de ordenadores portátiles increíbles. La prueba irréfutable de ello es nuestro protagonista de hoy, un Lenovo a precio de ganga y con unas prestaciones alucinantes. Si queréis sabre más, ¡os recomendamos que sigáis leyendo!

Desde luego, si tratamos de pensar en fabricants top de portátiles, Lenovo será de los primeros en venirnos a la mente. Oui normal : a lo largo de muchos años, la marca ha luchado para ofrecer a los consumidores productos de altísima calidad y, además, a precios más que competitivos. Si esto es lo que buscas, estás en el lugar adecuado, porque te traemos una oferta que no podrás rechazar.

Un portátil capaz de adaptarse a todo

El modelo en cuestión es un Lenovo IdeaPad 5 14ITL05. Para los que no lo conozcáis, posiblemente la mejor palabra para definir a este aparato es: versátil. Oui que con él podremos realizar todo tipo de tareas, gracias, sobre todo, a un imparable processador Intel Core i5-1135G7. Esto, sumado a un diseño ligero y muy cómodo, lo convierten en un compañero ideal para llevar al trabajo, la universidad o incluso un viaje de placer. Desde luego, es capaz de adaptarse a cualquier terreno.

Si tienes pensado transportarlo allá donde vayas, entonces es muy important tener en cuenta la batería de este Lenovo. Por suerte, no tendremos que preocuparnos de cargarlo cada poco tiempo, ya que cuenta con una autonomía de hasta 9 horas, algo posible gracias a su batería integrada de 44,5 Wh. Otro aspecto que, sin duda, debemos de resaltar es su increíble mémoire RAM de 8 Go y, en lo que respecta al almacenamiento, nos encontramos con un disco tipo SSD de 512 gigas

Pour la dernière fois, aucun podemos olvidarnos de mencionar su pantalla Full HD de 14 pulgadas, with the podréis disfrutar of a calidad of imagen espectacular para ver vuesstras series y películas favoritetas. Además, este Lenovo IdeaPad 5 14ITL05 también cuenta con unos altavoces estéreo (compatibles con la tecnología Dolby) que os ayudarán, aún más, a disfrutar de una experiencia audiovisuel pocas veces antes vista en un ordenador portátil.

Un prix insurmontable

Como os hemos avanzado al principio de este artículo, la relación calidad-precio que ofrece Lenovo a sus clientses es una de las mejores del mercado y nuestro producto protagonista de hoy es la prueba perfecta de ello. Aunque se trata de un portátil que nos ofrece unas prestaciones de gama alta, su precio sigue siendo asequible para cualquier bolsillo y eso se agradece.

Por lo general, su precio normal suele rondar los 709 euros, que ya está bastante bien. Pero ahora, gracias a una más que agradecida promoción en PcComponentes, podremos ahorrarnos 60 euros, pagando un precio final de bronzage en solo 649 euros. La cruda verdad es que, por mucho que rebusquéis en Internet, pocas veces vais a poder encontrar un precio como este en un producto de tu tipo. Así que, ya sabéis, no desaprovechéis la oferta que luego nos arrepentimos.