Es un des modèles avec panneau QLED de Samsung, concrètement el Samsung QE65Q70AATXXH, un televisor con enorme pantalla de 65 pulgadas capaz de mostrar unas imágenes sorprendentes y con un gran detalle en calidad 4K. Un modelo con el que podremos disfrutar de todo tipo de contenidos con la mejor calidad posible gracias a su inteligencia artificial e ideal para una exeriencia de juego totalmente fluida.

Enorme pantalla y gran calidad de imagen

Esta Smart TV Samsung avec un pantalon de format plan avec un grand angle de visualisation, avec une relation d’aspect nativa de 16:9, une diagonale de pantalon de 163 cm et une résolution de 3840×2160 pixels. Un modèle que cuenta con el diseño AirSlim de Samsung, por lo que dispone de un cuerpo increíblemente delgado con une aire minimalista.

Su processador es capaz de mejorar cada imagen en temps réel para mostrarlas en 4K independientemente de la fuente de origen. Lo mismo ocurre en el apartado de sonido, ya que isa Smart TV Samsung es capaz de mejorar el sonido, calibrarlo o ajustar automáticamente el nivel de volumen para que la experiencia sea la mejor posible.

Gracias al Quantum HDR con tecnología HDR10+, esta Smart TV es capaz de mostrar images con unos colores muy reales y resaltar hasta el más minimo detalle in cada escena, incluso si son escenas entornos oscuros o con luces muy brillantes. Su tecnología de retroiluminación permite equilibrar los tonos cálidos y fríos para obtener colores plus realistas en función del tipo de contenido. Por si fuera poco, gracias a su 100% de volume de couleur, siempre es capaz de obtener la gama más amplia de colores reales para adaptarse al tipo de contenido que reproducimos in el television.

Pour la dernière fois, esta Smart TV Samsung ofrece una alta frecuencia de actualización, concretamente 120 Hz, lo que permite disfrutar de una experiencia increíble de juego sin retrasos en esta enorme pantalla.

Offre pour Smart TV Samsung QE65Q70AATXXH

Le prix de la Smart TV Samsung QE65Q70AATXXH est de 1299 euros, pour plus d’informations sur les ordinateurs portables. Oui que el famoso sitio ha aplicado un descuento de nada más y nada menos que del 25%, lo que supone un ahorro de algo plus de 330 euros en esta Smart TV que es compatible avec les principales assistances de voz como Google, Bixby y Alexa.

Esto significa que únicamente tendremos que pagar por este modelo la cantidad de 968,99 euros. Precio final, puesto los gastos de envío para este televisor son gratis siempre y cuando en envío sea dentro de la península. El plazo para la entrega es de tan solo un día hábil, ya que es un modelo available in stock in estos moments con envío inmediato. Pour lo tanto, si realizamos el pedido con tiempo para que pueda ser preparado y enviado en el mismo día, podremos recibir esta Smart TV Samsung en tan solo un día hábil.