ESA : « Le harcèlement ne doit jamais être toléré »

L’association américaine du commerce des jeux vidéo, l’Entertainment Software Association (ESA), a déclaré que le harcèlement n’avait pas sa place dans l’industrie.

S’adressant à GamesIndustry.biz, l’organisation a déclaré qu’un tel comportement était « inacceptable » sur le marché des jeux, en référence à la situation actuelle d’Activision Blizzard, bien que l’organisme commercial ne mentionne jamais cette société par son nom.

« Le harcèlement, les abus ou les mauvais traitements de quelque nature que ce soit sur le lieu de travail sont inacceptables et ne doivent jamais être tolérés », a déclaré l’ESA.

« Lorsque des allégations surviennent, les personnes touchées doivent faire entendre leur voix. Toute allégation doit être reconnue, faire l’objet d’une enquête approfondie et être traitée avec des conséquences significatives. La vitalité de notre industrie exige que tout le monde sur le lieu de travail – et dans nos communautés – se sente valorisé et respecté. En tant qu’association de l’industrie, l’ESA convoque ses entreprises membres pour créer un dialogue et façonner des actions afin de garantir que ces convictions se concrétisent.

Cela fait suite à un rapport publié la semaine dernière selon lequel le PDG d’Activision Blizzard, Robert Kotick, était non seulement au courant d’une mauvaise conduite au sein de l’entreprise, mais avait également été lui-même accusé d’un tel comportement. L’exécutif aurait également caché ce genre d’allégations au conseil d’administration.

Kotick ne serait pas disposé à quitter Activision Blizzard, mais le fera si les problèmes de l’entreprise ne peuvent pas être résolus.

