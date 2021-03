ESAF SFB devrait déposer un nouveau DRHP pour son introduction en bourse

K Paul Thomas, directeur général et PDG, a déclaré à FE que l’ESAF a le temps jusqu’en juillet 2021 pour répertorier conformément aux directives de RBI.

ESAF Small Finance Bank est susceptible de déposer un nouveau projet de prospectus de hareng rouge (DRHP) pour son introduction en bourse (IPO) auprès du régulateur de marché Sebi.

Le prêteur basé à Thrissur avait déposé DRHP en janvier 2020 et avait obtenu l’approbation de Sebi la dernière semaine de mars pour un nouveau numéro d’une valeur de Rs 800 crore et une offre de vente (OFS) totalisant jusqu’à Rs 176,2 crore. K Paul Thomas, directeur général et PDG, a déclaré à FE que l’ESAF a le temps jusqu’en juillet 2021 pour répertorier conformément aux directives de RBI.

«La validité du DRHP actuel se termine en mars 2021. Nous déposerons bientôt un nouveau DRHP. Cependant, nous envisageons également un changement de politique de la part du régulateur qui nous laissera encore trois ans pour la liste. Le groupe de travail interne de la RBI a recommandé des lignes directrices plus simples pour l’inscription des petites banques financières », a-t-il ajouté.

Le groupe de travail interne de la RBI avait recommandé en novembre 2020 que les banques de paiement existantes et les petites banques financières devraient être répertoriées dans un délai de six ans à compter de la date d’atteinte de la valeur nette de Rs 500 crore ou 10 ans à compter de la date de début des opérations, selon la première éventualité. .

Thomas a ajouté que les affaires sont revenues à la normale pour le prêteur et que le passif et les actifs ont augmenté de 21% (jusqu’en février) par rapport à l’année dernière (en glissement annuel).

La banque a déclaré un bénéfice net de Rs 130,42 crore pour la première moitié de FY21, soit une augmentation de 41% par rapport à la période de l’année précédente.

Les APM bruts en pourcentage des avances brutes sont passés de 1,76% au 30 septembre 2019 à 1,32% au 30 septembre 2020 et les APM nets en pourcentage des avances nettes ont diminué de 0,62% à 0,19%. « Nous avons restructuré des prêts d’une valeur de Rs 17 crore dans le secteur des prêts au détail et au logement. Plus de 87% de nos prêts sont dans le segment des micro et petits et nous n’avons pas beaucoup de dérapages », a-t-il ajouté.

Le taux de couverture des provisions est de 93,45% au 30 septembre 2020, contre 81,53% au premier semestre de l’exercice 20.

