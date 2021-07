ESAF Small Finance Bank dépose des documents d’introduction en bourse de Rs 998-c auprès de SEBI ; rejoindra Ujjivan SFB, Equitas SFB lors de l’inscription

in

ESAF Small Finance Bank a déposé un projet de prospectus sur le hareng rouge (DRHP) auprès du régulateur des marchés des capitaux SEBI pour lancer une introduction en bourse de 998 crores de roupies. L’émission publique comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 800 crore et une offre de vente (OFS) de Rs 197,78 crore par les actionnaires vendeurs existants. Dans le cadre de l’OFS, le promoteur vendra des actions d’une valeur de Rs 150 crore, PNB MetLife déchargerait des actions d’une valeur de Rs 21,33 crore, Bajaj Allianz Life offrira des actions de Rs 17,46 crore, PI Ventures vendra des actions d’une valeur de Rs 8,73 crore et John Chakola offrira actions d’une valeur de Rs 26 lakh.

ESAF Small Finance Bank, dans son DRHP, a déclaré qu’elle pourrait envisager un placement pré-IPO d’actions pour un montant total allant jusqu’à Rs 300 crore. Si le placement pré-IPO est entrepris, le montant levé à partir de ce placement sera réduit de la nouvelle émission. Axis Capital, Edelweiss Financial Services, ICICI Securities et IIFL Securities ont été nommés banquiers d’affaires pour conseiller la banque sur l’introduction en bourse. Link Intime India Private Ltd sera le registraire du problème. Il est proposé que les actions de participation soient cotées à la BSE et à la NSE.

Une fois son introduction en bourse réussie, ESAF Small Finance Bank pourrait rejoindre les sociétés cotées en bourse telles que Suryoday Small Finance Bank, CreditAccess Grameen, Spandana Sphoorty Financial, Bandhan Bank, Ujjivan Small Finance Bank et Equitas Small Finance Bank. Le rendement moyen pondéré de la valeur nette s’élevait à 11,44% et le ratio P/E moyen du groupe de pairs du secteur à 158,26x.

ESAF Small Finance Bank a prévu d’utiliser le produit net de la nouvelle émission pour augmenter le capital de base de catégorie I de la Banque afin de répondre à ses besoins futurs en capital. En outre, le produit de la nouvelle émission sera également utilisé pour couvrir les dépenses liées à l’offre. Il s’attend également à recevoir les avantages de la cotation des actions de participation en bourse.

ESAF Small Finance Bank est l’une des principales petites banques financières en Inde en termes de taille de la clientèle, de rendement sur les avances, de marge d’intérêt nette, de taux de croissance annuel composé des actifs sous gestion (TCAC), de TCAC total des dépôts, de concentration du portefeuille de prêts dans les zones rurales et les zones semi-urbaines et le ratio des avances de microcrédit aux avances brutes.

