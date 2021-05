ESAF Small Finance Bank s’attend à une normalisation des affaires à partir de juillet, pourrait être inscrite dès septembre

Thomas s’attend à ce que les dérapages en FY22 restent sous contrôle de l’ordre de 3-4%.

ESAF Small Finance Bank s’attend à une normalisation des affaires à partir de juillet avec des collections déjà vues en amélioration dans certains États comme le Maharashtra.

La banque pourrait également s’inscrire dès septembre 2021 après avoir refilé le projet de prospectus de hareng rouge (DRHP) pour son introduction en bourse (IPO) auprès du régulateur de marché Sebi. Le prêteur basé à Thrissur estime que l’activité totale de cet exercice ne serait pas aussi mauvaise que celle de l’exercice 21, car le verrouillage n’est que régional, contrairement à l’année dernière.

«Le Maharashtra est déjà très prometteur et les collections sont bonnes à 75%. Au Tamil Nadu également, les collectes étaient à 65% lorsque le nouveau verrouillage a été imposé.

L’année dernière, il y a eu un verrouillage national et les collectes ont été interrompues pendant près de cinq mois en raison du moratoire. Une fois les verrouillages terminés, les choses reviendront à la normale », a déclaré K Paul Thomas, directeur général et PDG de l’ESAF. Il estime que les avances augmenteront de 65% au cours de l’exercice en cours, tandis que les dépôts pourraient augmenter de 50% d’une année sur l’autre.

Au cours de l’exercice 21, l’activité totale a enregistré une croissance de 25,85%, passant de Rs 13846 crore pour l’année terminée le 31 mars 2020 à Rs 17425 crore pour l’année terminée le 31 mars 2021.

Le prêteur a signalé une baisse de 44,64% d’une année sur l’autre de ses bénéfices nets de l’exercice 21 à 105,40 crore Rs, en grande partie en raison de provisions plus élevées. L’ESAF a déclaré un ratio NPA brut de 6,70% et un NPA net de 3,88% pour l’exercice 2020-2021.

«Notre NPA brut était tombé à 10% en décembre 2020. Les recouvrements se sont considérablement améliorés au quatrième trimestre à 94% en mars, et nous espérions terminer l’exercice avec une amélioration de la qualité des actifs lorsque la deuxième vague a frappé», a déclaré Thomas. Il a ajouté que la Banque, en tant que mesure prudente, détenait une provision supérieure à l’exigence de RBI dans la catégorie standard dans la mesure de Rs 91 crore au 31 mars 2021.

Thomas s’attend à ce que les dérapages en FY22 restent sous contrôle de l’ordre de 3-4%.

«Nous sommes très confiants de rebondir rapidement au deuxième trimestre, car nos clients ont été témoins de telles calamités par le passé. Après la période de moratoire, nous pourrions améliorer nos collections à près de 94% au cours du dernier exercice », a-t-il ajouté.

Environ 85% du total des avances de la banque sont des micro-prêts, la taille moyenne des billets étant de 20 000 roupies. Actuellement, les prêts d’or représentent 8% du total des avances et la banque prévoit de se concentrer sur les prêts d’or, les MPME, le logement abordable et les prêts agricoles dans le cadre de l’exercice budgétaire.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.