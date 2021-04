Escadron de voleurs ⋆ 10z viral

]]>]]>

En décembre, Patty Jenkins, la première femme à diriger une aventure sur grand écran se déroulant dans une galaxie lointaine, très lointaine, a révélé que Star Wars: Escadron de voyous était assez loin dans le développement. Eh bien, le Wonder Woman Le réalisateur ne plaisantait pas, car ces premières photos du tournage dans l’Essex ont émergé via le Daily Mail, montrant beaucoup d’écran vert et des vaisseaux spatiaux prêts à se battre parmi les étoiles.

Star Wars Rogue Squadron PREMIER REGARD https://t.co/PLIFcaW3wz – Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 21 avril 2021

Ressemblant un peu à la casse Jakku supervisée par Unkar Plutt en le réveil de la force, l’ensemble comprend une gamme de vaisseaux spatiaux de différentes tailles à différentes étapes de construction, tous prêts à être soulevés contre l’écran vert pour que les sorciers de l’ILM exercent leur magie.

Dévoilé aux côtés d’une rafale de Guerres des étoiles contenu connexe lors de la conférence des investisseurs de Disney à Noël dernier, Escadron de voleurs La sortie est prévue pour le 22 décembre 2023. L’ensemble complet des photos peut être vu ici.

Êtes-vous excité pour Star Wars: Escadron de voleurs? Faites-le nous savoir en vous rendant sur nos réseaux sociaux @ FlickeringMyth…

]]>]]>

Lien source