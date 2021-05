Escalade Doc qui est au top? Défie les stéréotypes LGBTQ + ⋆ .

ComingSoon.net est fier de présenter un clip exclusif de Qui est au top? Le documentaire d’alpinisme, qui sort le 18 mai, se concentre sur une équipe d’alpinistes LGBTQ + qui décident de gravir le mont Hood. Le film va au-delà de la montagne et aborde également les défis auxquels les grimpeurs LGBTQ + sont confrontés au sein de la communauté. C’est raconté par Star Trek l’ancien George Takei.

Consultez le synopsis officiel ci-dessous:

Qui est au top? est un long métrage documentaire qui met en lumière un groupe diversifié de la communauté LGBTQ + pour défier les stéréotypes sur le genre et la sexualité dans les loisirs de plein air. Historiquement exclus et ostracisés comme n’appartenant pas à la communauté des aventuriers, les alpinistes s’attaquent non seulement à une montagne, mais à des hypothèses sur qui ils sont et comment ils appartiennent au monde des sports de plein air. Ce film dépeint un voyage pas comme les autres, une histoire jamais racontée sur ce qui rend les personnes LGBTQ + à la fois distinctes et connectées, confrontées à des obstacles physiques, mentaux et sociétaux.

«En travaillant comme moniteur de ski sur le mont Hood, je suis devenu fasciné par la façon dont différentes personnes réagissent aux défis posés par les extrêmes de la nature», a expliqué le directeur Devin Fei-Fan Tau. «Au fil du temps, j’ai réalisé que les attitudes culturelles envers la communauté LGBTQ + nous peignaient comme inaptes à relever ce défi. L’idée de Qui est au top? est né de mon désir de permettre à ma communauté de raconter notre propre histoire, plutôt que d’être réduite au silence.

Le documentaire sera disponible en streaming le 18 mai et distribué par Passion River Films.

«Nous sommes fiers d’avoir l’opportunité de présenter Qui est au top? au public », a déclaré Josh Levin, responsable des ventes et acquisitions de Passion River Films. «Le film de Devin Fei-Fan Tau capture à merveille l’essence du courage de ses sujets – le courage d’être eux-mêmes, de relever des défis de taille, de vivre leur vie selon leurs conditions, de se pousser à leurs limites et de résister à la haine. Et je ne peux pas croire que nous travaillons avec George Takei! Nous avons hâte de partager Qui est au top? au public du monde entier. »

