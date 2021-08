Escalade | Jeux Olympiques : Alberto Gins : de l’escalade enfant en vacances à l’or olympique

Alberto Gins (Cceres, 2002) J’ai marché sur un mur d’escalade avec trois ans main dans la main avec son père. Son goût pour l’escalade s’est réveillé. La les vacances en famille n’étaient pas sur la plage. Le destin a toujours été lié à l’escalade.

Puis vint le trajets à Pau (France) de 800 kilomètres en voiture pour s’entraîner et concourir. Cela n’avait pas d’importance de dormir dans le véhicule. À l’époque, les Jeux étaient un rêve presque impossible qui s’est réalisé avec son entrée dans le salon de Tokyo. “J’ai mérité d’être ici et tout ce qui se passe pour en profiter”, a-t-il déclaré à son arrivée au village olympique. Et ce qui est arrivé est un or.

Gins a inscrit son nom dans la première palme d’escalade olympique. Il y a trois ans, il n’imaginait pas qu’il prendrait le billet pour Tokyo. Avec David Maci, son entraîneur depuis l’âge de 10 ans et actuel sélectionneur national, il avait planifié une feuille de route avec destination à Paris 2024. Tout s’est déroulé. Une première médaille de bronze en Coupe du monde. Une semaine, le l’argent à l’européenne. Un mois, déjà en novembre, obtenu la qualification pour les Jeux dans le pré-olympique.

A l’âge de 10 ans, il rejoint David Maci, son entraîneur. Pendant cinq ans, ce fut une relation à distance. Macas parlait au père de Gins. Il lui a passé les plans de formation et son élève les a fait comme il a pu à Cceres. Quand elle a commencé à concourir à un niveau supérieur, elle avait besoin de l’avoir à ses côtés. Il s’est dirigé vers Barcelone.

C’était en 2018. Il s’est rendu à la RCA de Sant Cugat. J’ai remarqué le changement. “J’étais seul, c’était difficile pour moi de me faire des amis parce que je suis très introverti, mais ceux de l’athlétisme m’ont accroché, je me suis retrouvé avec eux et maintenant j’ai ma deuxième famille là-bas”, se souvient Gins, Albertino pour les amis. Le coureur de fond Adam Maijo, sixième des 3000 des moins de 20 ans européens 2019, est devenu son colocataire.

La bataille contre le coronavirus

La pandémie a reporté les Jeux. Gins a quitté la RCA de Sant Cugat pour passer le confinement à Cceres. Elle a vu comment sa mère, aide-soignante aux soins intensifs de l’hôpital San Pedro de Alcntara, luttait en première ligne contre le coronavirus. … Je l’ai vue avec les marques de masque sur son visage. J’ai toujours admiré son travail, maintenant beaucoup plus. Je suis choqué par le fait de pouvoir sauver la vie d’une personne“, commente-t-il.

C’est peut-être pour cela qu’il est clair que nous ne sommes pas sortis plus forts de cette pandémie: “On n’apprend pas, on fait les mêmes erreurs un an plus tard, je ne sais pas si on peut faire quelque chose de bien.”

Elle étudie le Baccalauréat et à l’avenir, elle veut essayer la Physiothérapie. Lorsque les centres sportifs ont rouvert, ils sont retournés au mur d’escalade près de leur domicile.Comme il était mineur à cette époque, son père l’accompagnait : L’état d’alerte l’empêchait de se rendre seul.

Puis il est retourné en RCA. En octobre, il s’est déchiré les ligaments. Deux mois plus tard, il était déjà sur le mur. L’absence d’un mur d’escalade pour pratiquer les trois modalités d’escalade l’a amené à aller d’un endroit à un autre au cours de cette année. Chaque week-end, avec le permis frais, il se rendait à Pampelune pour prendre un train rapide. Puis, en Europe centrale où il a affronté les deux derniers mois de concentration.

Il a toujours excellé en difficulté. Il était conscient que le format de compétition olympique l’obligeait à être solvable dans les deux autres spécialités. L’année dernière, il s’est notamment amélioré en vitesse, une modalité qu’il n’aimait pas. “J’y ai pris goût, j’en apprécie davantage et cela se voit à l’entraînement et en compétition”, dit-il. Et tellement. Il a perdu sa marque d’une seconde en 12 mois et a été le meilleur en vitesse olympique.

Il n’est pas étonnant qu’à son retour en Espagne, on le revoie dans les hauteurs. À l’air libre. Un retour aux origines comme lorsqu’il était enfant en train d’escalader des rochers avec son père. “La philosophie du mur d’escalade, c’est de s’entrainer pour concourir. Sur le rocher, c’est plus détendu, je vais m’amuser avec mes amis”, dit-il souvent. Ses doigts, agiles sur le mur, sont aussi agiles avec une manette à la main ou sur un clavier. Fantastique d’un jeu, il a été accro à jouer à l’ordinateur par un ami pendant la pandémie. Avant, il était paresseux pour jouer avec les touches.

Il déclare Ventilateur d’extrémoduro. Il opte pour la viande et les barbecues familiaux le dimanche. Avant de concourir, dans la salle d’échauffement, il se détend un livre à la main. C’est comme ressentirMerci à votre équipe : Maci, cicatrice, préparatrice physique, Nuria Carnicero, son kiné, ainsi que les nutritionnistes et psychologues de CAR. Sa famille aussi, qui a toujours été à ses côtés. Ses parents, sa sœur, ses grands-parents, ses oncles, ses cousins ​​et ses amis se sont réunis dans la maison familiale pour le suivre à la télévision. Ils l’ont vu accrocher une médaille pour laquelle Gins aura autant de prédilection que la première qu’il a remportée à l’âge de six ans dans une Copa de Extremadura.. Et ceux qui restent à venir.