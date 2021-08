Escalade | Jeux Olympiques : Alberto Gins : “Je n’avais pas confiance en moi et je ne savais pas si je devais fêter l’or, je ne voulais pas me ridiculiser”

Il était impossible d’effacer le sourire de son visage juvénile. Comme l’enfant qui ouvre les cadeaux le jour de Noël Alberto Gins J’ai regardé encore et encore sphère dorée qui pendait à son cou. “Comme c’est lourd !”, assura-t-il encore incrédule par ce qui venait de se passer dans le mur d’escalade de Tokyo.

“Je n’y crois toujours pas tout à fait, mais je suis super content de mon concours. J’ai fait tout ce que j’avais à faire.” Cependant, malgré la joie, le cacereo exigeait toujours plus. “Il y a des choses que j’aurais pu faire mieux, mais je suis très satisfait.”

Gins regarda autour de lui. Sa cible était son entraîneur, David Maci, qu’elle n’avait toujours pas pu serrer dans ses bras. Pour lui, c’était le premier souvenir : “J’ai hâte de voir s’ils me laisseront le saluer correctement. Aussi de ma famille.”

Le grimpeur espagnol, premier champion olympique de ce sport, a su comprendre l’épreuve et ce fut la clé de sa victoire : “J’ai bien géré ma tête, ce que l’année dernière je n’ai pas pu faire. Dans toutes les compétitions que j’ai pu gagner, je l’ai roulé à la fin et aujourd’hui je pense que j’étais meilleur à ça. »

Quant aux nerfs d’avoir à attendre la fin de l’ascension de Schubert, Gins ne les avait toujours pas avec lui lorsque l’Autrichien a terminé : “Je regardais le petit écran et j’attendais de descendre une position ou quelque chose se passerait. J’ai regardé David qui n’a pas réagi non plus et ne savait pas s’il fallait le fêter ou pas. Parce que je ne voulais pas me ridiculiser et ce n’est que lorsque j’ai vu que l’écran ne bougeait plus que j’ai cru que j’avais gagné.”

En apenas unas horas Alberto ha pasado de un deportista annimo a ser tendencia en Espaa, que vibr con cada presa alcanzada por el cacereo, que no saba la avalancha de mensajes que le esperaban: “No s, supongo que cuando coja el mvil explotar. Je suis trés content”.

Quant à la fête, Gins n’avait qu’un seul objectif : « Sautez le régime et appelez ma famille et mes amis ». Quant à la bande originale de cet or, elle ne pouvait être autre qu’Extremoduro : “Pondra ‘La vereda de la puerta de atrs”. Ce n’est pas de là que ça vient.