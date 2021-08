Escalade | Jeux Olympiques : Alberto Gins, le ‘Spiderman’ espagnol qui cherche à sonner la cloche à Tokyo : “Il n’y a pas d’impossible”

Alberto Gins sera le seul Espagnol de l’épreuve d’escalade à faire ses débuts aux Jeux olympiques de Tokyo. Malgré le niveau des rivaux, l’extréo n’exclut rien. Les médailles sont un rêve, oui, mais pas inaccessibles.

Au total, 40 grimpeurs, vingt femmes et vingt hommes, s’affronteront pour la première fois en tant qu’athlètes olympiques à Tokyo 2020 du 3 au 6 août, la jeune Estrémadure étant la seule Espagnole.

Vous cherchez à donner un coup de sonnerie, mais vous ne voulez pas faire de promesses avant la date prévue. “Je ne suis même pas venu soulever la question des paris. Si le moment est venu, j’y réfléchirai”, a-t-il souligné en conférence de presse ce dimanche pour savoir s’il avait promis quelque chose en cas d’obtention d’une médaille ou d’un titre important. réussite.

L’Aomi Urban Sports Park accueillera la compétition composée de trois épreuves : vitesse (escalader un mur de 15 mètres à un angle de 95 degrés), bloc (escalader autant de pistes que possible en 4 minutes sur un mur de 4,5 pieds). haut) et la difficulté (escalader un mur de plus de 15 mètres de haut en six minutes avec des cordes de sécurité).

Pour lui, ce rendez-vous est un défi : “Nous avons l’habitude de faire des compétitions individuellement, mais pas dans ce format olympique. C’est pourquoi c’est un défi”, a déclaré quelqu’un qui continue de “s’adapter à tout ce que je vis”. un peu sur ce que c’est. Mais je l’apprécie vraiment. “

Les huit meilleurs de chacune des catégories masculine et féminine se qualifieront pour les finales, qui se tiendront les 5 et 6 août. Pour y parvenir, Gins n’a cessé d’écouter les conseils de son entraîneur Daniel Maci, qui l’a découvert lorsque le cacereo était un garçon de 11 ans.

“Je m’entraîne avec David depuis huit ans. Il a vu mon évolution et je comprends parfaitement avec lui. C’est une personne très importante pour moi, nous avons préparé ces Jeux avec beaucoup de soin”, a-t-il confirmé.

Après tant de travail, il est maintenant temps de profiter

“Nous avons fait environ 30 concentrations, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Espagne, 20 compétitions internationales et 7 d’entre elles au cours des deux derniers mois. Et tout cela avec d’innombrables séances d’entraînement. En 2018, nous avons commencé à rêver des Jeux, j’ai déménagé en RCA de Sant Cugat, à 800 kilomètres de chez moi pour mieux s’entraîner avec David, et depuis nous poursuivons ce rêve”, a-t-il commenté.

Soutenez Simone

Sur le « cas Biles », Gins comprend parfaitement la situation. “Il faut savoir faire face à la pression et, si vous en avez besoin, demander de l’aide. Nous avons parfaitement le droit d’avoir besoin d’aide dans les moments difficiles”, a-t-il répondu à la question de MARCA.

Les fruits viennent après l’effort

Para l, que compareci ante los medios con su entrenador que es “como mi segundo padre, alguien con el que me llevo muy bien”, el deporte “ensea muchas cosas. Si quieres hacer algo, debes trabajar y esforzarte mucho para poder conseguir las Choses”. A Tokyo, il recherche une grande première, même si l’objectif de sa fédération est qu’il soit en lice pour les médailles à Paris 2024 où il pourrait être accompagné de la grimpeuse aragonaise Mara Laborda.